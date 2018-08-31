«Історія костюму: кінець XIX-початок XXI ст. Еволюція моди» від театру танцю та моди Євгенії Гордюк «Fashione zona»

Талановита та епатажна дизайнерка втілила на День Незалежності ще один свій задум, який виник вже досить давно. Вона представила на широкий загал колекцію «Історія костюму:
кінець XIX - початок XXI ст. Еволюція моди», в якій продемонструвала те, як змінювалися модні тенденції та смаки протягом століть, розповідали про той чи інший стиль одягу.
Всього у показі, який відбувся просто біля Будинку культури, взяли участь 47 моделей зі Сновська, Корюківки та Чернігова.
кінець XIX - початок XXI ст. Еволюція моди», в якій продемонструвала те, як змінювалися модні тенденції та смаки протягом століть, розповідали про той чи інший стиль одягу.
Всього у показі, який відбувся просто біля Будинку культури, взяли участь 47 моделей зі Сновська, Корюківки та Чернігова.
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