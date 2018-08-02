Робота Сновської міськради. Факти. Цифри.

КАДРИ
Сновська міська об’єд-нана територіальна громада перебрала на себе повноваження сільських рад та більшість повноважень районної ради і райдержадміністрації, це безпосередньо по освіті, культурі, охороні здоров’я, земельних питаннях тощо. У зв’язку з цим відділ культури та його заклади, відділ освіти та його заклади, фінансове управління, заклади охорони здоров’я, територіальний центр соціального обслуговування перейшли у повному складі до Сновської ОТГ.
При вирішенні питань щодо формування структури апарату ради ОТГ та її виконавчих органів міська рада виходила з фактичного обсягу повноважень ОТГ.
Так, напередодні утворення громади в органах місцевого самоврядування району працювало 180 чоловік: у сільських радах - 155 чоловік, в районній раді - 14 чоловік, в міській раді - 10 чоловік. На сьогодні структура міської ради нараховує 138 одиниць. З них 46 працюють в місті, проте обслуговують усю територію району (відділ земельних відносин та агропромислового розвитку, відділ житлово-комунального господарства та транспорту, сектор надання адміністративних послуг, відділ бухгалтерського обліку, юридичний відділ, відділ економічного розвитку та інвестицій, відділ господарського забезпечення, відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи). 77 штатних одиниць працюють в сільській місцевості, це - старости, діловоди, прибиральники, опалювачі, інші робітники. Решта посад вакантні, бо, аби не дублювати функції райдержадміністрації, ми не укомплектовували деякі відділи (сектор архітектури, сектор ведення державного реєстру виборців тощо).
ЕКОНОМІКА
За підсумками 2017 року був проведений моніторинг фінансової спроможності громад. Із 16 громад Чернігівської області Сновська ОТГ зайняла 9 місце, будучи найбільшою.
Минулий рік довів, що наша громада спроможна виконувати всі завдання, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності району. Незважаючи на стислі строки і жорсткі вимоги, в 2017 році відділом економічного розвитку та інвестицій була опрацьована 51 проектна заявка на загальну суму 38 млн.
За перше півріччя 2018 року було підготовлено до виконання 35 проектів.
За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури в цьому році буде реалізовано 14 проектів на загальну суму 10,7 млн грн. Це - реконструкція їдальні Сновської гімназії, придбання спецтехніки для Комунального підприємства «Щорська експлуатаційна дільниця», реконструкція будинку культури в с.Петрівка, капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Підгальській та вул. Центральній в с.Кучинівка, по вул. Центральній та вул. Шевченка в с.Рогізки, будівництво вуличного освітлення в селах Гірськ, Суничне, Сновське, Тихоновичі, Низківка, Стара Рудня, Заріччя, вул.Б.Хмельницького в м.Сновськ. Роботи проводяться по мірі надходження коштів з державного бюджету згідно з помісячним розписом.
Окрім цього, буде реалізовано ряд проектів за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій. Перелік проектів поки не визначено в повному обсязі, та до нього вже включено 6 об’єктів з частковим фінансування на загальну суму майже 2,7 млн грн: капітальний ремонт будівель Сновської ЗОШ I-ІII ст. № 1, центральної районної бібліотеки, Центру дитячої та юнацької творчості, поліклінічного відділення Сновської ЦРЛ, Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г. Рахліна, закупівля та встановлення дитячих майданчиків в селах Тихоновичі та Нові Боровичі.
ПРО БЮДЖЕТ
Сновський (Щорський) район за всю історію незалежності отримував дотаційні кошти на утримання бюджетної сфери. Після об’єднання населених пунктів району в громаду фінансова ситуація суттєво не змінилась.
Суттєвим фактором, що негативно вплинув на фінансовий стан міського бюджету у I півріччі 2018 року, є те, що з метою забезпечення безперебійної діяльності закладів освіти та охорони здоров’я, доводилося спрямовувати власні кошти міського бюджету на фінансування закладів бюджетної сфери, які повинні фінансуватися за рахунок коштів державного та обласного бюджетів.
У 2017 році бюджет громади отримував напряму з державного бюджету додаткову дотацію в сумі 13,3 млн грн на утримання закладів освіти (в частині оплати праці обслуговуючого персоналу та утримання загальноосвітніх навчальних закладів) та охорони здоров’я (в частині оплати енергоносіїв). В 2018 році було змінено механізм надання цієї дотації: кошти надходять до обласного бюджету, де потім розподіляються місцевим бюджетам. З незрозумілих причин, з обласного бюджету за сім місяців виділено всього 3 млн 980 тис. грн. Щоб забезпечити своєчасну виплату заробітної плати, сплатити за енергоносії, міська рада направила кошти в сумі 5,5 млн грн, зупинивши фінансування програм благоустрою.
Крім того, медична субвенція з державного бюджету не забезпечує заробітну плату медичному персоналу на рік у повному обсязі. Тому місцевий бюджет повинен перекласти на себе фінансування, яке фактично повинно здійснюватись за державний кошт. Станом на сьогодні на ці цілі уже спрямовано 2 млн власних коштів.
Через кредиторську заборгованість по виплаті заробітної плати, харчуванню та оплаті за спожиті енергоносії в середині липня було прийнято рішення про взяття позики в органах Державного казначейства. Знадобилося близько 2-х тижнів на оформлення договору, подання та розгляд заяви на отримання позики в органах Державного казначейства. 26 липня було отримано повідомлення про надання позики міському бюджету в сумі 5 млн 623 тис.700 грн, яку тепер треба справно повертати державі. Цей вимушений крок дав змогу погасити заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ, яка виникла в червні місяці.
БЛАГОУСТРІЙ
У першому півріччі 2018 року активно велись роботи з благоустрою та поточного ремонту об’єктів. Вдалося провести ямковий ремонт доріг по вулицях Миру, Костюченка, Шевченка, Свободи, Об’їзній, Чернігівській, Спортивній, Залізничній, провулках Клубному, І Свободи, автошляхопроводу. По заявках в.о. старост по селах району проведено підсипку і грейдерування доріг. Врахувавши досвід весняної повені, зараз ведуться роботи з водовідведення по вулиці В.Максименка. В планах вулиці Попудренка, Б.Хмельницького, Доватора, Вишнева. Вирізано 27 аварійних дерев на загальну суму 32,6 тис. грн.
Колектив міської ради робить свою роботу якісно та в повному обсязі. Декому може здаватися, що ми займаємося лише паперами, але без належного оформлення відповідної документації, без якісного юридичного супроводу не може функціонувати жодна галузь, не реалізується жоден проект.
Всі плани одномоментно здійснити неможливо, як із фінансової точки зору, так і з правової. і
Сновська міська об’єд-нана територіальна громада перебрала на себе повноваження сільських рад та більшість повноважень районної ради і райдержадміністрації, це безпосередньо по освіті, культурі, охороні здоров’я, земельних питаннях тощо. У зв’язку з цим відділ культури та його заклади, відділ освіти та його заклади, фінансове управління, заклади охорони здоров’я, територіальний центр соціального обслуговування перейшли у повному складі до Сновської ОТГ.
При вирішенні питань щодо формування структури апарату ради ОТГ та її виконавчих органів міська рада виходила з фактичного обсягу повноважень ОТГ.
Так, напередодні утворення громади в органах місцевого самоврядування району працювало 180 чоловік: у сільських радах - 155 чоловік, в районній раді - 14 чоловік, в міській раді - 10 чоловік. На сьогодні структура міської ради нараховує 138 одиниць. З них 46 працюють в місті, проте обслуговують усю територію району (відділ земельних відносин та агропромислового розвитку, відділ житлово-комунального господарства та транспорту, сектор надання адміністративних послуг, відділ бухгалтерського обліку, юридичний відділ, відділ економічного розвитку та інвестицій, відділ господарського забезпечення, відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи). 77 штатних одиниць працюють в сільській місцевості, це - старости, діловоди, прибиральники, опалювачі, інші робітники. Решта посад вакантні, бо, аби не дублювати функції райдержадміністрації, ми не укомплектовували деякі відділи (сектор архітектури, сектор ведення державного реєстру виборців тощо).
ЕКОНОМІКА
За підсумками 2017 року був проведений моніторинг фінансової спроможності громад. Із 16 громад Чернігівської області Сновська ОТГ зайняла 9 місце, будучи найбільшою.
Минулий рік довів, що наша громада спроможна виконувати всі завдання, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності району. Незважаючи на стислі строки і жорсткі вимоги, в 2017 році відділом економічного розвитку та інвестицій була опрацьована 51 проектна заявка на загальну суму 38 млн.
За перше півріччя 2018 року було підготовлено до виконання 35 проектів.
За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури в цьому році буде реалізовано 14 проектів на загальну суму 10,7 млн грн. Це - реконструкція їдальні Сновської гімназії, придбання спецтехніки для Комунального підприємства «Щорська експлуатаційна дільниця», реконструкція будинку культури в с.Петрівка, капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Підгальській та вул. Центральній в с.Кучинівка, по вул. Центральній та вул. Шевченка в с.Рогізки, будівництво вуличного освітлення в селах Гірськ, Суничне, Сновське, Тихоновичі, Низківка, Стара Рудня, Заріччя, вул.Б.Хмельницького в м.Сновськ. Роботи проводяться по мірі надходження коштів з державного бюджету згідно з помісячним розписом.
Окрім цього, буде реалізовано ряд проектів за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій. Перелік проектів поки не визначено в повному обсязі, та до нього вже включено 6 об’єктів з частковим фінансування на загальну суму майже 2,7 млн грн: капітальний ремонт будівель Сновської ЗОШ I-ІII ст. № 1, центральної районної бібліотеки, Центру дитячої та юнацької творчості, поліклінічного відділення Сновської ЦРЛ, Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г. Рахліна, закупівля та встановлення дитячих майданчиків в селах Тихоновичі та Нові Боровичі.
ПРО БЮДЖЕТ
Сновський (Щорський) район за всю історію незалежності отримував дотаційні кошти на утримання бюджетної сфери. Після об’єднання населених пунктів району в громаду фінансова ситуація суттєво не змінилась.
Суттєвим фактором, що негативно вплинув на фінансовий стан міського бюджету у I півріччі 2018 року, є те, що з метою забезпечення безперебійної діяльності закладів освіти та охорони здоров’я, доводилося спрямовувати власні кошти міського бюджету на фінансування закладів бюджетної сфери, які повинні фінансуватися за рахунок коштів державного та обласного бюджетів.
У 2017 році бюджет громади отримував напряму з державного бюджету додаткову дотацію в сумі 13,3 млн грн на утримання закладів освіти (в частині оплати праці обслуговуючого персоналу та утримання загальноосвітніх навчальних закладів) та охорони здоров’я (в частині оплати енергоносіїв). В 2018 році було змінено механізм надання цієї дотації: кошти надходять до обласного бюджету, де потім розподіляються місцевим бюджетам. З незрозумілих причин, з обласного бюджету за сім місяців виділено всього 3 млн 980 тис. грн. Щоб забезпечити своєчасну виплату заробітної плати, сплатити за енергоносії, міська рада направила кошти в сумі 5,5 млн грн, зупинивши фінансування програм благоустрою.
Крім того, медична субвенція з державного бюджету не забезпечує заробітну плату медичному персоналу на рік у повному обсязі. Тому місцевий бюджет повинен перекласти на себе фінансування, яке фактично повинно здійснюватись за державний кошт. Станом на сьогодні на ці цілі уже спрямовано 2 млн власних коштів.
Через кредиторську заборгованість по виплаті заробітної плати, харчуванню та оплаті за спожиті енергоносії в середині липня було прийнято рішення про взяття позики в органах Державного казначейства. Знадобилося близько 2-х тижнів на оформлення договору, подання та розгляд заяви на отримання позики в органах Державного казначейства. 26 липня було отримано повідомлення про надання позики міському бюджету в сумі 5 млн 623 тис.700 грн, яку тепер треба справно повертати державі. Цей вимушений крок дав змогу погасити заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ, яка виникла в червні місяці.
БЛАГОУСТРІЙ
У першому півріччі 2018 року активно велись роботи з благоустрою та поточного ремонту об’єктів. Вдалося провести ямковий ремонт доріг по вулицях Миру, Костюченка, Шевченка, Свободи, Об’їзній, Чернігівській, Спортивній, Залізничній, провулках Клубному, І Свободи, автошляхопроводу. По заявках в.о. старост по селах району проведено підсипку і грейдерування доріг. Врахувавши досвід весняної повені, зараз ведуться роботи з водовідведення по вулиці В.Максименка. В планах вулиці Попудренка, Б.Хмельницького, Доватора, Вишнева. Вирізано 27 аварійних дерев на загальну суму 32,6 тис. грн.
Колектив міської ради робить свою роботу якісно та в повному обсязі. Декому може здаватися, що ми займаємося лише паперами, але без належного оформлення відповідної документації, без якісного юридичного супроводу не може функціонувати жодна галузь, не реалізується жоден проект.
Всі плани одномоментно здійснити неможливо, як із фінансової точки зору, так і з правової. і
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