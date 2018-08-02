Чорнобильцям

Кабінетом Міністрів України 11 липня прийнято постанову «Деякі питання видачі пофсвідчень особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян», якою, зокрема, затверджено Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян. Реалізацією постанови буде забезпечено удосконалення порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї тощо. Крім того, затверджено нові зразки бланків посвідчень для постраждалих громадян, віднесених до категорії 1, у яких передбачено розмежування за категоріями. Отже, необхідно до 1 січня 2019 р. постраждалим громадянам, віднесеним до 1 категорії, провести заміну раніше виданих посвідчень на нові.
Детальніше все - за тел. 2-13-38.
Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян», якою, зокрема, затверджено Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян. Реалізацією постанови буде забезпечено удосконалення порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї тощо. Крім того, затверджено нові зразки бланків посвідчень для постраждалих громадян, віднесених до категорії 1, у яких передбачено розмежування за категоріями. Отже, необхідно до 1 січня 2019 р. постраждалим громадянам, віднесеним до 1 категорії, провести заміну раніше виданих посвідчень на нові.
Детальніше все - за тел. 2-13-38.
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