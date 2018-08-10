У першому півріччі кількість нещасних випадків зменшилась на 4,2%

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України упродовж першого півріччя 2018 року зафіксовано 2 385 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, з яких 173 – смертельні. У порівнянні з тим же періодом минулого року кількість нещасних випадків зменшилась на 4,2%.
За аналітичними даними найбільша кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, сталась у Дніпропетровській області – 14%, у Донецькій області – 12,5% та в місті Києві – 8,9%. Кількість травмованих осіб у цих областях складає 35,4% від загальної кількості по Україні.
Найбільше у звітному періоді травмувались робітники таких професій: водій автотранспортних засобів (129), гірник очисного забою (65) та прохідник (58).
Серед причин нещасних випадків на виробництві переважають організаційні – вони складають 64,8% від усіх зафіксованих. Зокрема, йдеться про невиконання вимог інструкцій з охорони праці, невиконання посадових обов’язків, порушення правил безпеки руху, технологічного процесу тощо.
Нагадаємо, крім компенсації втраченого за період тимчасової непрацездатності заробітку, фінансування щомісячних страхових виплат і одноразових допомог, Фонд соціального страхування України фінансує потерпілим на виробництві витрати на медичну та соціальну допомогу, у тому числі:
– забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
– лікування в закладах охорони здоров’я;
– забезпечення медичною реабілітацією;
– забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
– забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичними та іншими виробами);
– забезпечення спеціальними засобами пересування (колясками);
– виплати на спеціальний медичний догляд, на постійний сторонній догляд і на побутове обслуговування;
– фінансування витрат на додаткове харчування;
– зубопротезування, очне протезування, забезпечення окулярами, контактними лінзами та слуховими апаратами;
– забезпечення постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками;
– забезпечення автомобілями;
– компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування;
– забезпечення професійним навчанням або перекваліфікацією.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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