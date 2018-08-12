Коли до людей з душею

Кілька років поспіль очолює лабораторію нашої райлікарні ця миловидна і завжди привітна жіночка. Посадовець. Організатор. Фахівець своєї справи. З медициною Надія Миколаївна Полковниченко поріднилась давно, ще коли працювала у Зарічанському фельдшерському пункті. Далі був медичний вуз, перехід на роботу у Щорс.
З колективом лабораторії вона не тільки зріднилася, а й стала його лідером, прикладом у виконанні службових обов`язків. Людей здавати різні аналізи до Надії Миколаївни щодня іде з десяток, а то і більше. Кожному для неї знаходиться час і увага.
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