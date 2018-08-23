Реабілітаційне лікування за кошти Фонду пройшли понад 23 тис. застрахованих осіб

З початку 2018 року медичною реабілітацією на базі санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України було забезпечено понад 23 тис. застрахованих осіб. Медична реабілітація призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання і спрямована на відновлення здоров’я працюючих. ФССУ здійснює повну оплату проходження курсу лікування застрахованими особами.
«44% осіб за даними І півріччя пройшли відновне лікування за профілем кардіо-пульмонарна реабілітація. Це здебільшого складні патології, вчасна реабілітація після яких дає можливість уникнути інвалідності та повернутись до роботи і повноцінного життя. Зокрема, підгострий період інфаркту міокарда, після операцій на серці, підгострий період захворювань легень, цукровий діабет тощо», – розповів голова правління ФССУ Володимир Саєнко.
Крім того, відповідно до даних І півріччя цього року, 20% застрахованих пройшли лікування за профілем м’язово-скелетної реабілітації (підгострий період після операцій на опорно-руховому апараті (ортопедичних, травматологічних), ревматологічні захворювання, підгострий період опіків), 14% – за профілем нейрореабілітація (підгострий період інсультів (після оперативних втручань на судинах мозку або без них), підгострий період черепно-мозкових травм), 22% – за іншими профілями.
За словами Володимира Саєнка, вчасне проходження відновного лікування є одним з головних чинників упередження настання первинної інвалідності: «Під час реформування ми керувались потребою в оперативності і максимально пришвидшили терміни оформлення цієї послуги – відмовились від путівок із завчасно визначеними датами заїзду і від збору пацієнтами довідок. Натомість визначили чіткі строки направлення на лікування і спростили механізм».
Підставою для направлення на відновне лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу є висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я. Фонд фінансує медичну реабілітацію за профілями:
– нейрореабілітація (підгострий період інсультів, черепно-мозкових травм);
– м’язово-скелетна реабілітація (підгострий період після операцій ортопедичних та травматологічних, ревматологічні захворювання);
– кардіо-пульмонарна реабілітація (підгострий період інфаркта міокарда, після операцій на серці; підгострий період захворювань легень, після операцій на легенях; цукровий діабет);
– медико-психологічна реабілітація учасників АТО;
– реабілітація після оперативних втручань на органах зору;
– реабілітація при порушенні перебігу вагітності (ускладнена вагітність);
– інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах.
Нагадаємо, з 01 січня 2018 року було змінено порядок направлення застрахованих осіб на реабілітаційне лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Зокрема, механізм надання соціальної послуги було переведено на адресність, а застрахованій особі надано право вибору санаторно-курортного закладу для проходження лікування.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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