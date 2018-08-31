Пам`яті Михальченка

18 серпня в селі Ст.Рудня відбулася районна Спартакіада пам’яті загиблого воїна-афганця Василя Михальченка. Участь у змаганнях, завдячуючи старостам та ентузіастам спортивного руху, взяли команди В.Щимеля, Тур’ї, Тихонович, Петрівки, Ст.Рудні та Н.Борович.
Змагання проводилися з таких видів: стрільба з пневматичної гвинтівки, шашок серед чоловіків та жінок, підтягування на поперечині, міні-футболу та паркового волейболу. Боротьба за призові місця у всіх видах спорту була напруженою, адже кожна команда прагнула завоювати кубок пам’яті В.Михальченка. Крім того, для команди переможниці районна спілка ветеранів Афганістану виділила грошову винагороду та Почесні грамоти обласної організації. На змагання прибули воїни-афганці на чолі з головою районної спілки Афганістану Геннадієм Павленком, які привітали учасників змагань, зустрілися з матір’ю воїна-афганця, а також поклали квіти на могилу В.Михальченка.
За активної підтримки вболівальників, учасники змагань с.Ст.Рудня старалися не підвести своїх односельців, але їм дещо бракувало досвіду. Хоч в деяких видах змагань вони і виборювали призові місця. Олександра Кеня у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки розділила перше місце з Аліною Шетюк (В.Щимель), а Яна Пичик у змаганнях з шашок з Галиною Данильченко (Тур’я) – третє. Третім у підтягуванні на поперечині став Андрій Батюк. Команда Ст.Рудні у змаганні з паркового волейболу виборола третє місце, а з міні-футболу – четверте. Призові місця у змаганнях зі стрільби вибороли Володимир Теліман, Тетяна Мося (Петрівка). Катерина Роговенко (с.Тихоновичі) не тільки влучно стріляла, а й виборола перше місце у змаганнях з шашок серед жінок, а її батько Леонід став третім з цього ж виду, як і Сергій Колотуша. Віталій Юркевичюс (Н.Боровичі) у змаганнях з шашок став першим, а Юрій Пушкар – другим.
У змаганнях з підтягування на поперечині перші місця посіли Едуард Толпа та Сергій Мартиненко (с.Тур’я), друге місце посів Денис Надточій (с.Петрівка), третє – Станіслав Пушкар (с.Тихоновичі). Команда з Н.Борович виборола перше місце з паркового волейболу та міні-футболу. Друге місце з паркового волейболу у команди с.Тихоновичі. З міні-футболу другими стала команда з Петрівки, третіми – з Тур’ї.
Загально-командні місця розподілилися таким чином: перше місце у команди Н.Борович, друге – Тур’ї, третє – Петрівки. Всі призери змагань нагороджені медалями та грамотами місцевої організації ВФСТ «Колос».
Допоміг провести змагання та підготувати команду Ст.Рудні ентузіаст спортивного руху Михайло Михальченко.
Аналогічні змагання відбувалися раніше у Рогізках на честь пам’яті загиблого воїна-афганця Павла Федосієнка та у с.Тихоновичі на честь пам’яті Павла Коваля. На цих змаганнях неперевершеною була команда Тур’ї, яка виборола два кубки.
Футбол
У самому розпалі Ммжрайонний чемпіонат з футболу серед дорослих. Відбулося два чергових тури. Перший – 19 серпня. У ньому зустрілися команди «Петрівка» та «Куликівка» з рахунком – 0:4. Другий - 26 серпня. Тут «Енергетик» зіграв з «Куликівкою» - 0:4, «Зоря» - «Тайм» - 3:7, «Петрівка» - «Колос» - 1:3.
Змагання проводилися з таких видів: стрільба з пневматичної гвинтівки, шашок серед чоловіків та жінок, підтягування на поперечині, міні-футболу та паркового волейболу. Боротьба за призові місця у всіх видах спорту була напруженою, адже кожна команда прагнула завоювати кубок пам’яті В.Михальченка. Крім того, для команди переможниці районна спілка ветеранів Афганістану виділила грошову винагороду та Почесні грамоти обласної організації. На змагання прибули воїни-афганці на чолі з головою районної спілки Афганістану Геннадієм Павленком, які привітали учасників змагань, зустрілися з матір’ю воїна-афганця, а також поклали квіти на могилу В.Михальченка.
За активної підтримки вболівальників, учасники змагань с.Ст.Рудня старалися не підвести своїх односельців, але їм дещо бракувало досвіду. Хоч в деяких видах змагань вони і виборювали призові місця. Олександра Кеня у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки розділила перше місце з Аліною Шетюк (В.Щимель), а Яна Пичик у змаганнях з шашок з Галиною Данильченко (Тур’я) – третє. Третім у підтягуванні на поперечині став Андрій Батюк. Команда Ст.Рудні у змаганні з паркового волейболу виборола третє місце, а з міні-футболу – четверте. Призові місця у змаганнях зі стрільби вибороли Володимир Теліман, Тетяна Мося (Петрівка). Катерина Роговенко (с.Тихоновичі) не тільки влучно стріляла, а й виборола перше місце у змаганнях з шашок серед жінок, а її батько Леонід став третім з цього ж виду, як і Сергій Колотуша. Віталій Юркевичюс (Н.Боровичі) у змаганнях з шашок став першим, а Юрій Пушкар – другим.
У змаганнях з підтягування на поперечині перші місця посіли Едуард Толпа та Сергій Мартиненко (с.Тур’я), друге місце посів Денис Надточій (с.Петрівка), третє – Станіслав Пушкар (с.Тихоновичі). Команда з Н.Борович виборола перше місце з паркового волейболу та міні-футболу. Друге місце з паркового волейболу у команди с.Тихоновичі. З міні-футболу другими стала команда з Петрівки, третіми – з Тур’ї.
Загально-командні місця розподілилися таким чином: перше місце у команди Н.Борович, друге – Тур’ї, третє – Петрівки. Всі призери змагань нагороджені медалями та грамотами місцевої організації ВФСТ «Колос».
Допоміг провести змагання та підготувати команду Ст.Рудні ентузіаст спортивного руху Михайло Михальченко.
Аналогічні змагання відбувалися раніше у Рогізках на честь пам’яті загиблого воїна-афганця Павла Федосієнка та у с.Тихоновичі на честь пам’яті Павла Коваля. На цих змаганнях неперевершеною була команда Тур’ї, яка виборола два кубки.
Футбол
У самому розпалі Ммжрайонний чемпіонат з футболу серед дорослих. Відбулося два чергових тури. Перший – 19 серпня. У ньому зустрілися команди «Петрівка» та «Куликівка» з рахунком – 0:4. Другий - 26 серпня. Тут «Енергетик» зіграв з «Куликівкою» - 0:4, «Зоря» - «Тайм» - 3:7, «Петрівка» - «Колос» - 1:3.
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