Страховими експертами Фонду виявлено понад 30 тис. порушень законодавства про охорону праці

Відповідно до даних І півріччя 2018 року страховими експертами з охорони праці Фонду соціального страхування України у ході проведення перевірок виявлено 31 374 порушення законодавства про охорону праці. За даними фактами внесено 4 450 подань роботодавцям і 10 подань до органів Державної служби України щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення.
Загалом у звітному періоді перевірки, спрямовані на запобігання нещасним випадкам і усуненню загрози здоров’ю працівників, було проведено на 4 461 підприємстві.
«Перевірки це інструмент, який дозволяє покращувати стан профілактичної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці. Але їх мета не виявити якомога більше порушень, а налагодити співпрацю страхових експертів Фонду, роботодавців і самих працівників. Виправити ті недоліки, які є на виробництві, збільшити обережність і уважність робітників, адже 64,8% нещасних випадків, які стаються в Україні – це результат прогалин в організації робочого процесу», – зазначив начальник управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції ФССУ Сергій Таровик.
Зокрема, у розрізі організаційних причин через невиконання вимог інструкцій з охорони праці і посадових обов’язків сталось 34,5% і 8,3% нещасних випадків відповідно. Через порушення правил безпеки руху (польотів) – 8,3%, порушення технологічного процесу – 2,7%, порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання – 1,7% і під час експлуатації транспортних засобів – 1,7%. 1,2% нещасних випадків стались через незастосування працівниками засобів індивідуального захисту попри те, що вони були в наявності.
Крім того, упродовж шести місяців цього року страховими експертами з охорони праці складено 199 протоколів про адміністративні правопорушення за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві.
З метою профілактики виробничого травматизму і профзахворювань службою страхових експертів ФССУ проведено понад 3 000 семінарів, нарад і круглих столів, надано більше 13 000 консультацій з питань охорони праці та страхування від нещасних випадків.
Нагадаємо, у І півріччі 2018 року порівняно з тим же періодом минулого року кількість нещасних випадків зменшилась на 4,2%, рівень професійних захворювань зменшився на 15,5%.
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