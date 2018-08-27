«Моя родина, дім наш – Україна»

таку патріотичну назву мало свято села Великий Щимель. Не просте, а ювілейне, із 30-річним стажем. Вперше його організувала колишня талановита керівниця старенького клубу Тамара Терещенко, а 19 серпня 2018 року – продовжила вже інша майстриня культури, співоча й енергійна Тамара Валькевич. І клуб у неї – новий! Сценарій, складений нею, вийшов насиченим щедрими дарунками і веселими музичними номерами, виступами шанованих місцевих і приїжджих гостей.
Якраз прості люди і були виокремлені у розряд найдостойніших жителів села, їм у цей день адресувалися і бурхливий потік слів, і бурхливі емоції глядачів, що і стояли ,і повсідалися на лавочках поблизу ошатної святкової сцени. На природі, неподалік центральної зупинки і давно облюбованого «Арзу» - із фонтаном, цілою галереєю квітів і смачним морозивом, словом, там, де зручно і привільно для відпочинку і розваг.
Вернісаж свята у Великому Щимелі не залишив байдужими нікого, адже його багатогранність зачепила і воїнів, які виконують обов’язок перед Батьківщиною, і багатодітні сім’ї, випускників і першокласників, найповажніших жителів, іменинників, тих, до кого у двір залітали лелеки. А залітали вони аж вісім разів і принесли селу нових громадян – Тимофійка Черевка, Софійку Сергійко, Дениска Синичкіна, Настусю Шенько, Данилка Артюха, Дмитрика Масленка, Сальвінку Комарчук, Дмитрика Ткаченка.
Тож є у села майбутнє, не старіє воно, а молодіє, шанує свій родовід і любить неньку-Україну.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Якраз прості люди і були виокремлені у розряд найдостойніших жителів села, їм у цей день адресувалися і бурхливий потік слів, і бурхливі емоції глядачів, що і стояли ,і повсідалися на лавочках поблизу ошатної святкової сцени. На природі, неподалік центральної зупинки і давно облюбованого «Арзу» - із фонтаном, цілою галереєю квітів і смачним морозивом, словом, там, де зручно і привільно для відпочинку і розваг.
Вернісаж свята у Великому Щимелі не залишив байдужими нікого, адже його багатогранність зачепила і воїнів, які виконують обов’язок перед Батьківщиною, і багатодітні сім’ї, випускників і першокласників, найповажніших жителів, іменинників, тих, до кого у двір залітали лелеки. А залітали вони аж вісім разів і принесли селу нових громадян – Тимофійка Черевка, Софійку Сергійко, Дениска Синичкіна, Настусю Шенько, Данилка Артюха, Дмитрика Масленка, Сальвінку Комарчук, Дмитрика Ткаченка.
Тож є у села майбутнє, не старіє воно, а молодіє, шанує свій родовід і любить неньку-Україну.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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