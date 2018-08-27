понедельник, 27 августа 2018 г.

«Моя родина, дім наш – Україна» –

таку патріотичну назву  мало свято села Великий Щимель. Не просте,  а ювілейне, із 30-річним стажем. Вперше його організувала колишня талановита керівниця старенького клубу Тамара  Терещенко, а 19 серпня 2018 року – продовжила вже інша майстриня культури, співоча й енергійна Тамара Валькевич. І клуб у неї – новий! Сценарій, складений нею,  вийшов насиченим щедрими  дарунками і веселими музичними номерами, виступами шанованих місцевих і приїжджих гостей.




На імпровізовану сцену, прикрашену  вишивками і квітами, один за одним виходили староста  громади Борис Добродій, міський голова Олександр Медведьов, депутати об’єднаної громади Сергій Виблов, Павло Тютюнник. Свої подарунки вони дарували і школі, і садочку, і культурному закладу. Прибув на свято і депутат райради  Сергій Тєлєгін, якого Б.О. Добродій відзначив із найкращої сторони. Бо ж  повсякчас тягне з ним одного воза, не забуваючи про людей і їхні потреби.
Якраз  прості люди і були виокремлені у розряд  найдостойніших  жителів села, їм у цей день адресувалися і бурхливий потік слів, і  бурхливі емоції глядачів, що і стояли ,і повсідалися на лавочках поблизу ошатної святкової сцени.  На природі, неподалік центральної зупинки і давно облюбованого «Арзу» - із фонтаном, цілою галереєю квітів і смачним морозивом,  словом, там, де зручно і привільно для відпочинку і розваг.
Вернісаж свята у Великому Щимелі не залишив байдужими нікого, адже його багатогранність зачепила і воїнів, які виконують обов’язок перед Батьківщиною, і багатодітні сім’ї, випускників і першокласників, найповажніших жителів, іменинників, тих, до кого у двір залітали лелеки. А залітали вони аж вісім разів  і принесли селу нових громадян – Тимофійка Черевка, Софійку Сергійко, Дениска Синичкіна, Настусю Шенько, Данилка Артюха, Дмитрика Масленка, Сальвінку Комарчук, Дмитрика  Ткаченка.
Тож є у села майбутнє, не старіє воно, а молодіє, шанує свій родовід і любить неньку-Україну.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)