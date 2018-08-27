У Суничному, в дружному колі

Цьогорічне свято села у Суничному дійсно стало заходом, який подарував людям неймовірну кількість позитивних емоцій. Багато знайомих і близьких облич, українські пісні та просто свої душевні люди, що може бути кращим?
У невимушеній дружній розмові проходило це сільське дійство, до проведення якого долучилося багато авторитетних небайдужих людей. Серед них - обласний депутат Григорій Божок, Сновська міська рада на чолі із головою Олександром Медведьовим, депутат міськради Тетяна Булденко, директор ПСП «Сновський» С.М. Скоробогатько, начальник відділу культури і туризму Наталія Добненко, працьовиті підприємці, котрі трудяться на території сільської ради. І хоч не всі перелічені спонсори безпосередньо були на святі, зате були на ньому великодушні їхні жести.
Як завжди, одними з головних героїв свята виглядали учасники художньої самодіяльності Сновського будинку культури. Своїми чаруючими голосами, своїм артистизмом вони додали усім учасникам Дня села і гарного настрою, і надії на недалекі зрушення в житті маленьких Суничного і Шкробового.
Олена КОМПАНЕЦЬ
У невимушеній дружній розмові проходило це сільське дійство, до проведення якого долучилося багато авторитетних небайдужих людей. Серед них - обласний депутат Григорій Божок, Сновська міська рада на чолі із головою Олександром Медведьовим, депутат міськради Тетяна Булденко, директор ПСП «Сновський» С.М. Скоробогатько, начальник відділу культури і туризму Наталія Добненко, працьовиті підприємці, котрі трудяться на території сільської ради. І хоч не всі перелічені спонсори безпосередньо були на святі, зате були на ньому великодушні їхні жести.
Як завжди, одними з головних героїв свята виглядали учасники художньої самодіяльності Сновського будинку культури. Своїми чаруючими голосами, своїм артистизмом вони додали усім учасникам Дня села і гарного настрою, і надії на недалекі зрушення в житті маленьких Суничного і Шкробового.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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