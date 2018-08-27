понедельник, 27 августа 2018 г.

У Суничному, в дружному колі

Цьогорічне свято села у Суничному дійсно стало заходом, який подарував людям неймовірну кількість позитивних емоцій.  Багато знайомих і близьких облич, українські пісні  та просто свої душевні люди,  що може бути кращим?

У невимушеній дружній розмові проходило це сільське  дійство, до проведення якого долучилося багато авторитетних небайдужих людей.  Серед них - обласний депутат Григорій Божок, Сновська міська рада на чолі із головою Олександром Медведьовим, депутат міськради Тетяна Булденко,  директор ПСП «Сновський» С.М. Скоробогатько, начальник відділу культури і туризму Наталія Добненко, працьовиті підприємці, котрі трудяться на території сільської ради. І хоч не всі перелічені спонсори безпосередньо були на святі, зате були  на ньому великодушні їхні жести.
Як завжди, одними  з головних героїв свята виглядали учасники художньої самодіяльності  Сновського будинку культури. Своїми чаруючими голосами, своїм артистизмом вони додали усім учасникам Дня села  і гарного настрою, і надії на  недалекі зрушення в житті маленьких Суничного і Шкробового.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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