Начальнику локомотивного депо «Сновськ» Віталію Зайончковському присвоєно почесне звання. Посмертно

Більше 22 питань порядку денного розглянула чергова 25-а сесія Сновської міськради сьомого скликання, яка відбулася 17 серпня. Кворум на ній був, хоч кількість присутніх депутатів мала б бути кращою.
Почалася сесія із розгляду одного із принципових і значущих моментів в її роботі – голосування за присвоєння звання «Почесний громадянин Сновської об’єднаної територіальної громади» колишньому начальнику локомотивного депо «Сновськ» Віталію Зайончковському. На жаль, вже скоро півроку як покійному. Але його добрі сліди в житті міста, сіл залишилися поміченими і поцінованими, про що напередодні в комісіях і у день проведення сесії одноголосно говорили й голосували депутати.
Далі ними було затверджено Програми оздоровлення та відпочинку дітей Сновської міської ради на 2018-2020 роки, зовнішнього освітлення населених пунктів об’єднаної громади, низку Положень та проектів рішень. Також надавалися дозволи про продовження орендних відносин, врегулювання питань балансоутримувачів майна комунальної власності, безоплатну передачу об’єктів нерухомості, розглядався блок земельних питань і «різне».
Окремо йшлося про відзначення у Сновську Дня Незалежності, Дня прапора й Дня міста.
Провів сесію голова міськради Олександр Медведьов, участь в ній взяли голови РДА і райради Валерій Радібеда та Ніна Кухаренко.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Почалася сесія із розгляду одного із принципових і значущих моментів в її роботі – голосування за присвоєння звання «Почесний громадянин Сновської об’єднаної територіальної громади» колишньому начальнику локомотивного депо «Сновськ» Віталію Зайончковському. На жаль, вже скоро півроку як покійному. Але його добрі сліди в житті міста, сіл залишилися поміченими і поцінованими, про що напередодні в комісіях і у день проведення сесії одноголосно говорили й голосували депутати.
Далі ними було затверджено Програми оздоровлення та відпочинку дітей Сновської міської ради на 2018-2020 роки, зовнішнього освітлення населених пунктів об’єднаної громади, низку Положень та проектів рішень. Також надавалися дозволи про продовження орендних відносин, врегулювання питань балансоутримувачів майна комунальної власності, безоплатну передачу об’єктів нерухомості, розглядався блок земельних питань і «різне».
Окремо йшлося про відзначення у Сновську Дня Незалежності, Дня прапора й Дня міста.
Провів сесію голова міськради Олександр Медведьов, участь в ній взяли голови РДА і райради Валерій Радібеда та Ніна Кухаренко.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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