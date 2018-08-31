Працювала архітектурно- будівельна інспекція

14 серпня в приміщенні Сновської районної державної адміністрації відбулась громадська приймальня під головуванням начальника управління державної архітектурно-будівельної інспекції в Чернігівській області Т.О.Андрєєвої, за участі головного інспектора будівельного нагляду А.І.Сухомлина та завідувача сектором містобудування та архітектури Сновської РДА М.І.Шило.
Були обговорені актуальні питання здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю уповноважених органів містобудування та архітектури, в тому числі і нові законодавчі зміни.
Змінами встановлюється, що орган державного архітектурно-будівельного контролю безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, приймає в експлуатацію: збудовані у період з 5.08.1992 р. до 9.04.2015 р. індивідуальні житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 кв.м, а також господарські будівлі і споруди загальною площею до 300 кв.м; збудовані до 12.03.2011 р. будівлі і споруди сільськогосподарського призначення.
Були обговорені актуальні питання здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю уповноважених органів містобудування та архітектури, в тому числі і нові законодавчі зміни.
Змінами встановлюється, що орган державного архітектурно-будівельного контролю безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, приймає в експлуатацію: збудовані у період з 5.08.1992 р. до 9.04.2015 р. індивідуальні житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 кв.м, а також господарські будівлі і споруди загальною площею до 300 кв.м; збудовані до 12.03.2011 р. будівлі і споруди сільськогосподарського призначення.
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