Медіа про субвенції, трансферти, залучення інвестицій

Фінансовий аспект – один із найсуттєвіших для життєдіяльності громад. Саме від нього великою мірою залежить ефективність та успішність функціонування ОТГ, - про це наголошував у своїй розповіді регіональний консультант із бюджетних питань Асоціації міст України Микола Силенко.
До речі, якраз він був модератором проведення одноденного тренінгу під назвою «Медіа про децентралізацію» і так дохідливо і детально «розжовував» нам, журналістам, і прямі міжбюджетні відносини, фінансування проектів, ініційованих жителями населених пунктів, що входять до ОТГ, структуру власних ресурсів громад, ефективні моделі місцевої влади, трансферти із держбюджету тощо.
Як поінформував Микола Силенко, в нашій області вже створено 40 ОТГ і ключовим фактором їхньої спроможності є обсяг фінансового ресурсу, мережа соціально-культурної сфери, і уся комплексна стратегія розвитку, реальні власні доходні джерела, ймовірність підтримки Державного фонду розвитку, спектр видатків, субсидії із державного бюджету на формування інфраструктури.
Перед журналістами також тримав слово голова Асоціації регіональних ЗМІ Олександр Назаренко, назвавши даний проект (а його придумала і втілює в життя саме Асоціація) актуальним і фаховим. До речі, реалізується він за рахунок коштів обласного бюджету на виконання Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства у Чернігівській області на 2016-2020 роки.
Мета проста і зачеплює не лише друковані видання, а й широкі кола громадян, спонукаючи до активності, колективної розбудови нової моделі нового життя.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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