ДОПОМОГА ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ ЗАСТРАХОВАНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЛИ ЗАРОБІТКУ, РОЗРАХОВУЄТЬСЯ З ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ

Застрахованим особам, які упродовж 12 місяців перед початком відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами з поважних причин не мали заробітку, допомога по вагітності та пологах фінансується Фондом соціального страхування України, виходячи з посадового окладу. Сума розраховується з тарифної ставки або її частини, встановленої на день настання страхового випадку.
Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та складає 100% середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового стажу.
Її сума обчислюється шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами. Водночас, місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.
Зокрема, до поважних причин відносяться: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.
Таким чином, якщо упродовж розрахункового періоду перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку, середня заробітна плата визначається, виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку.
Окремо зазначимо, що з суми допомоги по вагітності та пологах, яка надається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, податки та внески не утримуються.
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