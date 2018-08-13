Нові правила виїзду за кордон із дітьми

Їдучи у відпустку з дітьми, важливо подбати про всі дрібниці заздалегідь. Особливо, якщо ви збираєтесь перетинати кордон.
Лише у супроводі дорослих і за згодою батьків
За українськими законами, під час перетину кордону дітей до 16 років повинні
супроводжувати батьки або ж їхні опікуни. Якщо діти виїжджають з іншим дорослим, то у них повинен бути нотаріально завірений дозвіл від обох батьків із зазначенням мети та країни поїздки, терміну та імені особи, яка їх супроводжує.Втім, нещодавно Кабмін дозволив дітям виїжджати також у супроводі членів екіпажу повітряного судна.
Водночас є багато випадків, коли згода іншого з батьків не потрібна. Наприклад, якщо дитину виховує лише мати, і за документами у дитини немає батька або ж він пропав безвісти, помер, позбавлений батьківських прав, визнаний недієздатним чи є іноземцем.
Без згоди одного з батьків
25 липня Президент України Петро Порошенко підписав зміни до Сімейного кодексу, за якими матері чи батьку не потрібна згода на вивезення дитини за кордон, якщо строк поїздки менше за місяць. Це стосується батьків, із якими за рішенням суду проживає дитина.
Також, згідно із новим законом, той із батьків, із яким проживає дитина, може самостійно вивозити дитину за кордон на понадмісячний строк з метою лікування, навчання чи відпочинку, якщо другий із батьків заборгував аліменти за 4 місяці. У цьому разі потрібно взяти довідку про наявність заборгованості.
Крім того, не потрібно узгоджувати подорож дитини за кордон, якщо інший із батьків не виплачував аліменти впродовж останніх трьох місяців дитині з інвалідністю, важкими хворобами чи травмами. Стан дитини і факт заборгованості слід підтвердити відповідними довідками.
Варто знати, що за умисне порушення терміну поїздки закон передбачає штраф від 1700 до 3400 грн. Зміни набудуть чинності 29 серпня.
Окремий закордонний паспорт
У 2015 році Державна міграційна служба припинила видавати дітям проїзні документи та вписувати дітей у паспорти батьків. Тепер для виїзду за кордон дітям, навіть немовлятам, потрібен окремий біометричний закордонний паспорт. Хоча якщо у батьків є чинний закордонний паспорт із записом про дітей, то їх також пропустять через кордон. Втім, варто пам’ятати, що цей дозвіл чинний тільки до кінця дії паспорта батьків. У разі закінчення терміну дії батькам і дітям доведеться оформлювати окремі закордонні паспорти.
Варто зауважити, що для поїздок до країн ЄС чи інших держав, з якими Україна має безвізовий режим, дітям достатньо мати біометричний закордонний паспорт. Однак, якщо ви плануєте подорож до інших країн, то не забудьте подбати про візу і для дитини.
Оформити біометричний закордонний паспорт можна у будь-якому відділенні міграційної служби або ж у спеціальних центрах адмінпослуг. Заяву на оформлення документа може подати один із батьків. І якщо паспорт оформлюється дитині до 12 років, то вона може бути відсутня при цьому. Достатньо принести всі документи і фотокартки з собою. Але ж з 12 років присутність дитини – обов’язкова, адже у неї беруть відбитки пальців, а з 14 років вона залишає і цифрований підпис.
Дітям до 16 років видають біометричний закордонний паспорт строком на 4 роки, старшим – на 10 років. Про це також варто пам’ятати, мандруючи з дитиною.
Матеріал Центру громадського
моніторингу та контролю
Лише у супроводі дорослих і за згодою батьків
За українськими законами, під час перетину кордону дітей до 16 років повинні
супроводжувати батьки або ж їхні опікуни. Якщо діти виїжджають з іншим дорослим, то у них повинен бути нотаріально завірений дозвіл від обох батьків із зазначенням мети та країни поїздки, терміну та імені особи, яка їх супроводжує.Втім, нещодавно Кабмін дозволив дітям виїжджати також у супроводі членів екіпажу повітряного судна.
Водночас є багато випадків, коли згода іншого з батьків не потрібна. Наприклад, якщо дитину виховує лише мати, і за документами у дитини немає батька або ж він пропав безвісти, помер, позбавлений батьківських прав, визнаний недієздатним чи є іноземцем.
Без згоди одного з батьків
25 липня Президент України Петро Порошенко підписав зміни до Сімейного кодексу, за якими матері чи батьку не потрібна згода на вивезення дитини за кордон, якщо строк поїздки менше за місяць. Це стосується батьків, із якими за рішенням суду проживає дитина.
Також, згідно із новим законом, той із батьків, із яким проживає дитина, може самостійно вивозити дитину за кордон на понадмісячний строк з метою лікування, навчання чи відпочинку, якщо другий із батьків заборгував аліменти за 4 місяці. У цьому разі потрібно взяти довідку про наявність заборгованості.
Крім того, не потрібно узгоджувати подорож дитини за кордон, якщо інший із батьків не виплачував аліменти впродовж останніх трьох місяців дитині з інвалідністю, важкими хворобами чи травмами. Стан дитини і факт заборгованості слід підтвердити відповідними довідками.
Варто знати, що за умисне порушення терміну поїздки закон передбачає штраф від 1700 до 3400 грн. Зміни набудуть чинності 29 серпня.
Окремий закордонний паспорт
У 2015 році Державна міграційна служба припинила видавати дітям проїзні документи та вписувати дітей у паспорти батьків. Тепер для виїзду за кордон дітям, навіть немовлятам, потрібен окремий біометричний закордонний паспорт. Хоча якщо у батьків є чинний закордонний паспорт із записом про дітей, то їх також пропустять через кордон. Втім, варто пам’ятати, що цей дозвіл чинний тільки до кінця дії паспорта батьків. У разі закінчення терміну дії батькам і дітям доведеться оформлювати окремі закордонні паспорти.
Варто зауважити, що для поїздок до країн ЄС чи інших держав, з якими Україна має безвізовий режим, дітям достатньо мати біометричний закордонний паспорт. Однак, якщо ви плануєте подорож до інших країн, то не забудьте подбати про візу і для дитини.
Оформити біометричний закордонний паспорт можна у будь-якому відділенні міграційної служби або ж у спеціальних центрах адмінпослуг. Заяву на оформлення документа може подати один із батьків. І якщо паспорт оформлюється дитині до 12 років, то вона може бути відсутня при цьому. Достатньо принести всі документи і фотокартки з собою. Але ж з 12 років присутність дитини – обов’язкова, адже у неї беруть відбитки пальців, а з 14 років вона залишає і цифрований підпис.
Дітям до 16 років видають біометричний закордонний паспорт строком на 4 роки, старшим – на 10 років. Про це також варто пам’ятати, мандруючи з дитиною.
Матеріал Центру громадського
моніторингу та контролю
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