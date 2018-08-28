Звернення до мешканців прикордоння!

При полюванні, вилову риби, проведенні заготівлі лісу та інших сільськогосподарських робіт в прикордонній смузі кожен повинен мати при собі документи, що посвідчують особу, та сповістити про вид діяльності у відділ прикордонної служби „Гірськ” або „Гута Студенецька”. Якщо ви помітили невідомих осіб і транспортні засоби поблизу державного кордону, протиправні або злочинні діяння осіб, просимо негайно повідомляти про дані факти за телефонами.
Відділ прикордонної служби «Гірськ».
Т.:0(4654) 4-56-16, моб. (067) 460-23-17.
Начальник відділення, старший прапорщик Кухаренко Олександр Миколайович - тел. 067-460-22-19. Час прийому громадян: щоп’ятниці з 08.00 до 09.00 в приміщенні Сновської міськради (колишня Гірська сільрада), с. Гірськ, вул. Миру,41.
Дільничні інспектори прикордонної служби:
Приходько Андрій Михайлович, відповідає за н.п. Клюси, Пльохів, тел. 097-605-48-27. Час прийому громадян: щопонеділка з 10.00 до 11.00 в приміщенні Сновської міської ради (колишня Клюсівська сільська рада), с. Клюси, вул. Партизанська, 32.
Баранов Геннадій Олександрович, відповідає за н.п. Клюси, Пльохів, тел. 097-605-33-81. Час прийому громадян: щочетверга з 10.00 до 11.00 в приміщенні Сновської міської ради (колишня Клюсівська сільська рада), с. Клюси, вул. Партизанська, 32.
Деговець Володимир Леонідович, відповідає за н.п. Гірськ, Хрінівка, Липівка, тел. 067-460-22-82. Час прийому громадян: щопонеділка з 08.00 до 09.00 в приміщенні Сновської міськради (колишня Гірська сільрада), с. Гірськ, вул. Миру,41.
Попик Роман Григорович, відповідає за н.п. Гірськ, Хрінівка, Липівка, тел. 097-605-47-90. Час прийому громадян: щочетверга з 08.00 до 09.00 в приміщенні Сновської міської ради (колишня Гірська сільська рада), с. Гірськ, вул. Миру,41.
Відділ прикордонної служби «Гірськ».
Т.:0(4654) 4-56-16, моб. (067) 460-23-17.
Начальник відділення, старший прапорщик Кухаренко Олександр Миколайович - тел. 067-460-22-19. Час прийому громадян: щоп’ятниці з 08.00 до 09.00 в приміщенні Сновської міськради (колишня Гірська сільрада), с. Гірськ, вул. Миру,41.
Дільничні інспектори прикордонної служби:
Приходько Андрій Михайлович, відповідає за н.п. Клюси, Пльохів, тел. 097-605-48-27. Час прийому громадян: щопонеділка з 10.00 до 11.00 в приміщенні Сновської міської ради (колишня Клюсівська сільська рада), с. Клюси, вул. Партизанська, 32.
Баранов Геннадій Олександрович, відповідає за н.п. Клюси, Пльохів, тел. 097-605-33-81. Час прийому громадян: щочетверга з 10.00 до 11.00 в приміщенні Сновської міської ради (колишня Клюсівська сільська рада), с. Клюси, вул. Партизанська, 32.
Деговець Володимир Леонідович, відповідає за н.п. Гірськ, Хрінівка, Липівка, тел. 067-460-22-82. Час прийому громадян: щопонеділка з 08.00 до 09.00 в приміщенні Сновської міськради (колишня Гірська сільрада), с. Гірськ, вул. Миру,41.
Попик Роман Григорович, відповідає за н.п. Гірськ, Хрінівка, Липівка, тел. 097-605-47-90. Час прийому громадян: щочетверга з 08.00 до 09.00 в приміщенні Сновської міської ради (колишня Гірська сільська рада), с. Гірськ, вул. Миру,41.
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