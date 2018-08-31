Світилась барвами земля. Про Незалежність линули слова

День Незалежності та День міста Сновськ пройшли урочисто, весело і наповнено. У цьому році вирішили змінити місце розташування виставок з парку на майданчик перед Будинком культури, де з самого ранку і до вечора вирувало свято.
І це переміщення, до речі, як казали учасники заходу, вийшло дуже вдалим, скомпанованим. Сновчани та гості міста могли і пісні слухати, і борщ куштувати, і виставки переглядати, а малеча – розважатися на всіх атракціонах. А у тихому парку бажаючі сиділи над шахами та шахматами.
Офіційну частину свята розпочали українською картинкою дитячий зразковий колектив «Ягідки» та піснею у виконанні Оксани Бондаревської і зразкового дитячого колективу «Світлячок».
З державним святом привітав мешканців району і вручив почесні нагороди та грамоти голова райдержадміністрації Валерій Радібеда.
Міський голова Олександр Медведьов у своєму вітальному слові побажав всім мирного неба над головою і золотого хліба на столі. Хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих воїнів на сході країни. Далі було вручення грамот і нагород від міської ради. Цікаво, що саме 24 серпня відзначали свої дні народження відомий наш земляк - письменник Володмир Мохнєв та два юні брати Максименки. Вони теж отримали подарунки від голови ОТГ. Відзначили на святі за кращий благоустрій прилеглих територій організації та приватні садиби. Нагородили цінними подарунками учасників фотоконкурсу від громадської організації «Українське покоління». А далі розпочався святковий концерт за участі самодіяльних артистів, виступів місцевих гімнастів та борців. Серед почесних гостей, що завітали на свято, були голова Сновського відділення товариства «Чернігівське земляцтво» Лариса Моцар та міський голова Городнянської ОТГ Андрій Богдан.
Замість традиційної ходи у вишиванках та виставок сільських садиб у Сновську організували конкурс «Свято борщу». І хоч багато скептиків говорили про те, що борщ у спеку зовсім не годиться, але вийшло все дуже смачно і в українському стилі. Свої страви представили 16 колективів - освітяни, заклади культури, старостати, церква і, як не дивно, лише один заклад громадського харчування – «Старий замок». До речі, їхній борщ був одним з найкращих і журі на чолі з секретарем міськради Наталією Самойловою віддало йому перше місце. Працівники клубних установ заслужено отримали теж перше місце, бо оформлення столу, подача і смак страви були оригінальні. Жовідь та Нові Боровичі вибороли перше місце, бо виявилися єдиними, хто приготував холодний червоний буряковий борщ – якраз страва до спекотного літа. Дійсно, як педагоги фізики і математики підійшли до приготування і презентації борщу вчителі міської ЗОШ №1, теж отримавши перше місце у конкурсі. Тур`янський старостат приготував все смачно, «по-багатому» й щедро – І місце. А Петрівський, Хотуницький та Смяцький старостати в об’єднанні теж вибороли першу сходинку за смак борщу і вміння його подати. Перше місце за свій борщ отримала і ЗОШ-інтернат: колектив і піч зробив, і діда з бабою посадив, і горщики та миски підібрав розмальовані. Словом, на святі було чим і смакувати, і на що подивитися.
Саме коли журі оцінювало борщі колективів, на площу приїхали байкери у рамках автопробігу з нагоди Дня Незалежності. Видовищно! Після фотографування з ними і катання бажаючих «на залізних конях», вони теж смакували сновським борщем з пампушками та часником. Чоловіки з міцними м’язами, одягнені у шкіряний одяг на потужних байках виявилися дуже привітними людьми. Були серед них і місцеві мотоциклісти, і з Чернігова, і з Броварів.
Під вечір заграв духовий оркестр Сновського будинку культури. Далі програму свята продовжив концерт «Нехай повік в душі твоїй не згасне Україна!». У фіналі артисти і глядачі виконали разом Державний гімн, який пройшовся крізь серце кожного гордістю, що ми - українці.
Свято тривало до самої ночі і закінчилося дискотекою. Тепла літня погода в цей день додавала гарного настрою.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
І це переміщення, до речі, як казали учасники заходу, вийшло дуже вдалим, скомпанованим. Сновчани та гості міста могли і пісні слухати, і борщ куштувати, і виставки переглядати, а малеча – розважатися на всіх атракціонах. А у тихому парку бажаючі сиділи над шахами та шахматами.
Офіційну частину свята розпочали українською картинкою дитячий зразковий колектив «Ягідки» та піснею у виконанні Оксани Бондаревської і зразкового дитячого колективу «Світлячок».
З державним святом привітав мешканців району і вручив почесні нагороди та грамоти голова райдержадміністрації Валерій Радібеда.
Міський голова Олександр Медведьов у своєму вітальному слові побажав всім мирного неба над головою і золотого хліба на столі. Хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих воїнів на сході країни. Далі було вручення грамот і нагород від міської ради. Цікаво, що саме 24 серпня відзначали свої дні народження відомий наш земляк - письменник Володмир Мохнєв та два юні брати Максименки. Вони теж отримали подарунки від голови ОТГ. Відзначили на святі за кращий благоустрій прилеглих територій організації та приватні садиби. Нагородили цінними подарунками учасників фотоконкурсу від громадської організації «Українське покоління». А далі розпочався святковий концерт за участі самодіяльних артистів, виступів місцевих гімнастів та борців. Серед почесних гостей, що завітали на свято, були голова Сновського відділення товариства «Чернігівське земляцтво» Лариса Моцар та міський голова Городнянської ОТГ Андрій Богдан.
Замість традиційної ходи у вишиванках та виставок сільських садиб у Сновську організували конкурс «Свято борщу». І хоч багато скептиків говорили про те, що борщ у спеку зовсім не годиться, але вийшло все дуже смачно і в українському стилі. Свої страви представили 16 колективів - освітяни, заклади культури, старостати, церква і, як не дивно, лише один заклад громадського харчування – «Старий замок». До речі, їхній борщ був одним з найкращих і журі на чолі з секретарем міськради Наталією Самойловою віддало йому перше місце. Працівники клубних установ заслужено отримали теж перше місце, бо оформлення столу, подача і смак страви були оригінальні. Жовідь та Нові Боровичі вибороли перше місце, бо виявилися єдиними, хто приготував холодний червоний буряковий борщ – якраз страва до спекотного літа. Дійсно, як педагоги фізики і математики підійшли до приготування і презентації борщу вчителі міської ЗОШ №1, теж отримавши перше місце у конкурсі. Тур`янський старостат приготував все смачно, «по-багатому» й щедро – І місце. А Петрівський, Хотуницький та Смяцький старостати в об’єднанні теж вибороли першу сходинку за смак борщу і вміння його подати. Перше місце за свій борщ отримала і ЗОШ-інтернат: колектив і піч зробив, і діда з бабою посадив, і горщики та миски підібрав розмальовані. Словом, на святі було чим і смакувати, і на що подивитися.
Саме коли журі оцінювало борщі колективів, на площу приїхали байкери у рамках автопробігу з нагоди Дня Незалежності. Видовищно! Після фотографування з ними і катання бажаючих «на залізних конях», вони теж смакували сновським борщем з пампушками та часником. Чоловіки з міцними м’язами, одягнені у шкіряний одяг на потужних байках виявилися дуже привітними людьми. Були серед них і місцеві мотоциклісти, і з Чернігова, і з Броварів.
Під вечір заграв духовий оркестр Сновського будинку культури. Далі програму свята продовжив концерт «Нехай повік в душі твоїй не згасне Україна!». У фіналі артисти і глядачі виконали разом Державний гімн, який пройшовся крізь серце кожного гордістю, що ми - українці.
Свято тривало до самої ночі і закінчилося дискотекою. Тепла літня погода в цей день додавала гарного настрою.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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