До уваги страхувальників!!!

Постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 №12 затверджено новий Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Постанова набуває чинності з 01.10.2018 р.
Порядком передбачена нова форма заяви-розрахунку (Додаток 1 до Порядку) та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам (Додаток 2 до Порядку).
Крім того Постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. №13 затверджено Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке набуло чинності 27.07.2018 р. Положенням встановлена нова форма Протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого).
Детально щодо порядку фінансування страхувальників, термінів розгляду документів, подання заяв-розрахунків і повідомлень про проведення виплат та обов’язків і прав комісії (уповноваженого) із соціального страхування можна ознайомитись на сайті Фонду соціального страхування http://www.fssu.gov.ua/ (Нормативно-правова база/ Постанови правління Фонду/ Постанови правління Фонду за 2018 рік).
За додатковою інформацією ви можете звернутись до спеціалістів Городнянськоговідділення за телефонами:
(245)27425 – м. Городня, E-mail: grdn.cn@fssu.gov.ua
Юлія Щиглевська,
начальник Городнянського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України
в Чернігівській області
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