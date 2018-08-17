пятница, 17 августа 2018 г.

На стінах - модульні квіти, а на підлозі - алфавіт


У Тур’янському НВК до впровадження реформи поставилися серйозно. Наталія Чекиш, вчитель початкового навчання, яка цього року набирає перший клас, з неабиякою
відповідальністю взялася за оформлення класу для першокласників. Вона з допомогою колег створила фантастичну стіну з модульними квітами, парканом із математичних чисел, деревом із правилами класу та іншими цікавими речами. Підлогу коридорів школи тепер прикрашають малюнки для цікавих та рухливих ігор, а ще – алфавіт. І це- далеко не все. У вчителів залишилося ще дуже багато цікавих ідей, які вони обов’язково втілять у життя до першого вересня.




Тетяна  ЛИТВИН
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