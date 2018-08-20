Жити краще в охайних селах і місті

У понеділок відбулося чергове засідання громадської ради при райдержадміністрації. Найбільше хвилюють і вкотре обговорювалися на засіданні питання благоустрою в районі. Свідомі жителі Сновщини облаштовують квітники біля обійсть, не розкидають сміття, бо
хочуть жити в чистих і охайних селах та місті. Але є й негативні приклади. Тому на зібрання запросили інспектора з благоустрою міської ради Сергія Вороб`я, який вислухав зауваження і пропозиції членів громадської ради та відповів на запитання. А їх було багато. Чому навіть на центральних вулицях міста повно покинутих будинків, біля яких не косяться бур’яни і валяться паркани, а їхніх власників не штрафують? Що робить міська рада на виконання закону про роздільний збір сміття і його переробку? Чому за літо так і не приведені в порядок відповідними дорожніми службами узбіччя доріг по району? Чи у всіх селах ОТГ виділені земельні ділянки під сміттєзвалище і коли нарешті добудують полігон твердих побутових відходів під Сновськом? Найбільш активними на засіданні були члени громадської ради Іван Зуб, Віктор Єрмоленко та Костянтин Шевченко. Після обговорення на засіданні, громадська рада вирішила направити звернення з озвучених проблем до міської ради. А також члени дорадчого органу звертаються до керівництва і депутатів ОТГ про підтримку ідеї створити все ж таки громадську раду при міськраді.
Про те, що 30 квітня ц.р. закінчилася Антитерористична операція (АТО) і розпочалася Операція об’єднаних сил (ООС) нагадав присутнім т.в.о. військового комісара, член громадської ради Михайло Хомчук. На запитання про процес декомунізації на Сновщині, відзначення в районі Дня партизанської слави та Дня незалежності України відповів заступник голови РДА Володимир Карпенко. Цікава пропозиція прозвучала від Івана Зуба стосовно оновлення постаменту при в’їзді у Сновськ з боку Гвоздиківки: «А чому б надпис на ньому не змінювати щороку? Наприклад, вже зараз написати там «27-ма річниця Незалежності України», а не 10-та річниця (як це зробили при встановленні постаменту)».
Участь узасідання взли голова РДА Валерій Радібеда та його заступник Володимир Карпенко.
Всі прийняті рішення будуть направлені на розгляд до райдержадміністрації та міської ради, а наступне засідання громадської ради запланували на жовтень.
Лариса МАРТИНЕНКО,
голова громадської ради при РДА
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