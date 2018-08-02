Будьте обережні за кермом!

Останнім часом на території України почастішали випадки дорожньо-транспортних пригод за участю маршрутних транспортних засобів.
Так, 20 липня в Житомирській області через зіткнення маршрутки та вантажівки загинуло 10 людей ще 10 госпіталізовано до лікувальних закладів. За попередніми даними, водій автобуса їхав в напрямку м.Житомир та скоїв зіткнення з вантажівкою DAF з напівпричепом. Серед загиблих є дитина та громадянин Грузії.
Крім того, цього ж дня вранці на трасі «Київ-Одеса» у Миколаївській області сталася ще одна аварія. У ній загинуло 5 людей ще 12 травмовано. За попередніми даними, мікроавтобус Wolkswagen з білоруською реєстрацією зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі.
З початку 2018 року на території Сновського району сталося 29 ДТП, в яких 5 людей отримали травми, а 1 людина загинула.
Д.БОБРОВНИК,
начальник Сновського ВП Менського ВП ГУНП В Чернігівській області
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