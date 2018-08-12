Чи є безкоштовні аналізи?

За словами нашої в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, усі 100% послуг первинної допомоги, які надає сімейний лікар, терапевт або педіатр, оплачуються медзакладом із коштів платників податків (державного бюджету).
Для вас, шановні читачі, ми друкуємо той повний перелік медичного обслуговування, на яке ви маєте право у кожному медзакладі, що надає первинну медичну допомогу та фінансується за державний кошт.
До переліку входять не лише всі послуги, які надають лікарі первинної медичної допомоги, а також базові аналізи та дослідження. Знайте ці перелічені аналізи! Їх можна спокійно пройти за призначенням у закладі охорони здоров’я:
- загальний аналіз крові;
- загальний аналіз сечі;
- глюкоза крові;
- загальний холестерин;
- вимірювання артеріального тиску;
- електрокардіограма;
- вимірювання ваги, зросту, окружності талії;
- швидкий тест на тропоніни;
- швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити.
Інші дослідження й аналізи за необхідності виконуються за направленням вашого лікаря в поліклініках або лікарнях.
Якщо медзаклад має договір з НСЗУ, можна зі скаргами звертатися на Урядову гарячу лінію: 15-45. До речі, наскільки вдалося з’ясувати, подібну угоду поблизу нас підписала лише Корюківська ЦРЛ.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Для вас, шановні читачі, ми друкуємо той повний перелік медичного обслуговування, на яке ви маєте право у кожному медзакладі, що надає первинну медичну допомогу та фінансується за державний кошт.
До переліку входять не лише всі послуги, які надають лікарі первинної медичної допомоги, а також базові аналізи та дослідження. Знайте ці перелічені аналізи! Їх можна спокійно пройти за призначенням у закладі охорони здоров’я:
- загальний аналіз крові;
- загальний аналіз сечі;
- глюкоза крові;
- загальний холестерин;
- вимірювання артеріального тиску;
- електрокардіограма;
- вимірювання ваги, зросту, окружності талії;
- швидкий тест на тропоніни;
- швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити.
Інші дослідження й аналізи за необхідності виконуються за направленням вашого лікаря в поліклініках або лікарнях.
Якщо медзаклад має договір з НСЗУ, можна зі скаргами звертатися на Урядову гарячу лінію: 15-45. До речі, наскільки вдалося з’ясувати, подібну угоду поблизу нас підписала лише Корюківська ЦРЛ.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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