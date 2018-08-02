Нове Положення про комісію із соцстрахування підприємства

Нова редакція Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності набула чинності 27 липня 2018 року після її оприлюднення відповідно до рішення правління Фонду соціального страхування України.
Орган утворюється на кожному підприємстві, що використовує найману працю незалежно від форми власності, і приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання) застрахованим особам.
Комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства.
«Комісія із страхування кожної установи – ще один орган, окрім Фонду, який має не лише обов’язок, але й повноваження здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою лікарняних застрахованим особам. Близько 35% звернень на гарячу лінію ФССУ стосуються затримки виплат за листками непрацездатності. Фонд здійснює фінансування упродовж 10 робочих днів з моменту отримання від роботодавця заяви-розрахунку, лікарняні фінансуються вчасно та в повному обсязі. Але затримки можуть мати індивідуальний характер. Наприклад, з якоїсь причини роботодавець затягнув із подачею заяви-розрахунку. Або, отримавши від Фонду кошти, не встиг виплатити їх працівнику в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, як це передбачено законом. Комісія має відслідковувати всі ці процеси та вчасно на них впливати, Положення дає їй ці повноваження», – пояснив голова правління Фонду соціального страхування України Володимир Саєнко.
Відповідно до затвердженого Положення, комісія здійснює контроль за своєчасним направленням до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення, а також розглядає скарги працівників підприємства на рішення комісії.
Крім того, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства має право:
- отримувати від роботодавця відомості щодо суми фінансування Фондом для надання матеріального забезпечення найманим працівникам;
- отримувати від робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;
- звертатися за необхідності до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства;
- перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;
- звертатися до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень у разі спору між комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та роботодавцем з питань надання матеріального забезпечення застрахованим особам підприємства, а також у випадку невиконання роботодавцем рішень комісії (уповноваженого);
- вносити до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень пропозиції по організації та удосконаленню роботи по соціальному страхуванню на підприємствах.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
(044) 206-14-39, 097-723-67-16
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