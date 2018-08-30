Реформувати пошту – з врахуванням інтересів людей!

Пілотний проект «Сільське відділення», що впроваджується на Чернігівщині ПАТ Укрпошта», викликав серйозний суспільний резонанс. Результатом вкрай потрібної й давно назрілої
реформи став, на жаль, брутальний наступ на права громадян і свободу слова. Жителі сіл обурені якістю роботи пересувних відділень, адже не впевнені, чи вчасно отримають пенсію, чи зможуть оплатити комунальні послуги, чи прийде свіжий номер передплаченого видання.
Обласна організація Національної спілки журналістів Чернігівщини, Асоціація регіональних ЗМІ, редактори і колективи друкованих засобів масової інформації вважають, що такий стан справ – серйозний виклик демократичному суспільству, адже думка простих людей ігнорується.
Шукаючи не конфронтації, а порозуміння, журналістська спільнота Чернігівщини наполягає, аби керівництво ПАТ «Укрпошта» врахувало побажання своїх клієнтів і партнерів:
- дотримання пересувними відділеннями чіткого графіку руху й роботи на місцях;
- оприлюднення графіку руху пересувних відділень у періодичних виданнях, вказавши прізвища, імена та контактні телефони поштарів, які обслуговують населені пункти;
- забезпечити доставку передплачених друкованих видань не пізніше ніж протягом трьох днів від дня виходу номеру в друк;
- забезпечити доставку передплаченого видання у населені пункти з невеликою кількістю жителів згідно з графіком виходу газет, а не раз чи два на місяць;
- керівництво «Укрпошти» має розробити й оприлюднити план роботи в осінньо-зимовий період, врахувавши географічні особливості Чернігівщини;
- під час проведення передплати на 2019 рік забезпечити рівні умови для всіх ЗМІ області;
- під час укладання договорів із редакціями передбачити відповідальність ПАТ «Укрпошта» за несвоєчасну доставку газет передплатникам.
реформи став, на жаль, брутальний наступ на права громадян і свободу слова. Жителі сіл обурені якістю роботи пересувних відділень, адже не впевнені, чи вчасно отримають пенсію, чи зможуть оплатити комунальні послуги, чи прийде свіжий номер передплаченого видання.
Обласна організація Національної спілки журналістів Чернігівщини, Асоціація регіональних ЗМІ, редактори і колективи друкованих засобів масової інформації вважають, що такий стан справ – серйозний виклик демократичному суспільству, адже думка простих людей ігнорується.
Шукаючи не конфронтації, а порозуміння, журналістська спільнота Чернігівщини наполягає, аби керівництво ПАТ «Укрпошта» врахувало побажання своїх клієнтів і партнерів:
- дотримання пересувними відділеннями чіткого графіку руху й роботи на місцях;
- оприлюднення графіку руху пересувних відділень у періодичних виданнях, вказавши прізвища, імена та контактні телефони поштарів, які обслуговують населені пункти;
- забезпечити доставку передплачених друкованих видань не пізніше ніж протягом трьох днів від дня виходу номеру в друк;
- забезпечити доставку передплаченого видання у населені пункти з невеликою кількістю жителів згідно з графіком виходу газет, а не раз чи два на місяць;
- керівництво «Укрпошти» має розробити й оприлюднити план роботи в осінньо-зимовий період, врахувавши географічні особливості Чернігівщини;
- під час проведення передплати на 2019 рік забезпечити рівні умови для всіх ЗМІ області;
- під час укладання договорів із редакціями передбачити відповідальність ПАТ «Укрпошта» за несвоєчасну доставку газет передплатникам.
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