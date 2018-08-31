Водій згорів живцем у салоні

29 серпня страшна трагедія сталася на автошляху поблизу Кучинівки. Водій автомобіля марки ВАЗ-2102, не впоравшись із керуванням, з’їхав у кювет і врізався в дерево.
Автівка відразу спалахнула. Вибратися з неї кермувальнику не вдалося – він живцем згорів у салоні. Свідками трагедії були десятки жителів Кучинівки, які викликали і пожежну, і «швидку». Рятувальники прибули вчасно, але допомогти не змогли. За словами очевидця Олександра Карася, це зробити повинні були б і проїжджі водії, у яких мусили б бути вогнегасники. Та більшість не зупинялася, а з тих, хто все-таки загальмував, необхідного для гасіння пожежі засобу чи не виявилося, чи був, та не дали…
З’ясувалося, що загиблим виявився чернігівець, у якого тепер сиротами зосталися двоє діток.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Автівка відразу спалахнула. Вибратися з неї кермувальнику не вдалося – він живцем згорів у салоні. Свідками трагедії були десятки жителів Кучинівки, які викликали і пожежну, і «швидку». Рятувальники прибули вчасно, але допомогти не змогли. За словами очевидця Олександра Карася, це зробити повинні були б і проїжджі водії, у яких мусили б бути вогнегасники. Та більшість не зупинялася, а з тих, хто все-таки загальмував, необхідного для гасіння пожежі засобу чи не виявилося, чи був, та не дали…
З’ясувалося, що загиблим виявився чернігівець, у якого тепер сиротами зосталися двоє діток.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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