Встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України

З проблемою реєстрації дитини, народженої на тимчасово окупованій території, стикаються сотні громадян України. Довідки, що видаються медичними закладами та засвідчують факт народження дитини на території не підконтрольній Україні, відповідно до українського законодавства не породжують юридичних наслідків, а отже на підставі них не можуть бути видані свідоцтва про народження дитини.
Що ж можна зробити у такому випадку?
Для вирішення такого питання батькам доведеться звертатися до суду з заявою про встановлення факту народження дитини.
Частиною 3 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» встановлено, що будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.
Таким чином, у разі звернення батьками дитини до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану на території України з заявою про видачу свідоцтва про народження дитини їм буде відмовлено у реєстрації народження дитини. Але звернення до органу ДРАЦС є необхідним, адже для подання заяви до суду необхідна відмова даного органу.
Відповідно до ст. 257-1 ЦПК України така заява може бути подана як батьками, так і родичами, їх представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.
Розглядаючи справи про встановлення факту народження, суд перевірятиме наступні документи та докази:
· висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про відмову у видачі свідоцтва про народження;
· документи на підтвердження місця проживання особи;
· повноваження особи для звернення до суду з зазначеною заявою та участі в суді;
· докази, які достовірно підтверджують факт народження особи у певний час, як то медичні довідки, пояснення заявника та покази свідків, які підтверджують факт народження, інші докази, які містять інформацію про обставини, що мають значення для справи.
Справи про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.
У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків (ч. 2 та ч. 3 ст. 2571 ЦПК України).
Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.
З метою звернення ухваленого рішення до виконання треба буде звернутися з даним рішенням до будь-якого органу ДРАЦС на території України. Звернутися можуть як обидва батьки дитини, так і один з них, або родич, який був заявником в суді. До заяви має бути додана оригінал рішення суду, який був виданий судом. Орган ДРАЦС має видати свідоцтво про народження в той самий або на наступний день після звернення.
Нагадуємо, що правова допомога надається Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з понеділка по п'ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.
Також за правовою допомогою звертайтесь до Менського місцевого центру з надання БВПД з 9-00 год. до 18-00 год. за адресою: м. Мена, вул. Героїв АТО, буд.9, тел.: (0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103
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