воскресенье, 12 августа 2018 г.

Минулої неділі жителі найбільшої сільської громади Сновщини – Кучинівської зібралися на День села.

 До участі у цьому заході долучилися голова ОТГ Олександр Медведьов та інші почесні гості.
Місцем його  проведення  став сільський сквер, прикрашений виставкою декоративно-ужиткового мистецтва, численними експозиціями місцевих майстрів, які добряче  підготували свої доробки.


Мовою цифр
Сьогодні у Кучинівці налічується 100 дітей шкільного віку, 63 – дошкільнят, першокласників – 9. Протягом 2018 року народилося дві дівчинки:  Вероніка та Варвара. Срібне весілля відзначили  пари: Терещенко  Анатолій та Ірина, Герасименко Іван та Любов, Мелащенко Василь та Наталія. Смарагдове – Іван та Любов Головачі.  Старожили: Дмитро Поліщук, Ганна Булденко, Володимир Полевий, Володимир Демиденко, Ніна Атаманенко. 85-річні ювіляри: Анатолій Ковалевський, Марія Булденко, Олександра Білик. 90-річні: Олімпіада Булденко, Григорій Герасименко, Катерина Костюченко, Палагея Насінник. 95 років   прожила в Кучинівці Наталія Коміна. А всього наразі у селі мешкає 1008 громадян.


















  Чого тільки не понавозили і понаставляли: імпровізованих підвод із квітами і вирощеними цьогоріч гарбузами, яблуками і помідорами, капустою і буряками,  мішками із «доларами» та «євро», баночками меду. А  неподалік від цієї краси розмістилися майстер-класи, де усіх охочих навчали робити ляльки-мотанки, плести вінки. Бажаючим дітям наносили аквагрим на обличчя.  Розігрувалася безпрограшна лотерея. Парував плов й розливався узвар. Поласувати, випеченою руками майстринь смакоту, можна було добрими  кусенями тортів, що  направо-наліво (за невеличку платню) реалізовувалися  поруч. Яких тільки форм і конфігурацій не понавидумували кулінарні умільці, зате вийшли вироби  привабливими і затребуваними. Їли  виставлені наїдки досхочу і дорослі, і малеча, не втомлюючись нахвалювати і брати додаткові порції. Щоби подивитися усю програму, зійшлося і з’їхалося стільки, що Кучинівка й не пам’ятає, коли таке  востаннє було. Усі нарядні, небайдужі, сім’ями, із дітками. Хлопчаки і дівчатка, котрі не брали  участі у концерті, бавилися просто неба на новеньких дитячих майданчиках, встановлених за сприяння  влади і народних депутатів, вмовляли  своїх мам і татусів щедро  трусити гаманці  задля  вподобаних речей. Скромна, стримана у висловах,  в.о. старости  Олена Миколаївна  привітала всіх односельців і гостей зі святом. Подякувала спонсорам і всім небайдужим мешканцям за допомогу у проведенні дійства. Побажала всім добра, миру і благополуччя, родинної злагоди. Пісенний вернісаж також вийшов незаангажованим, незаїждженим,  насиченим позитивними емоціями й низкою цікавих новинок. Ще б пак! Придумував його  і особисто здійснював озвучку випускник інституту Поплавського Віталій  Довбиш у співпраці із активною й беручкою за діло сестрою, директором  СК Наталією Лагутою, іншими, залюбленими у рідний край і  пісню аматорами народного мистецтва. Від їхніх сердець линуло тепло, яке долітало до кожного  присутнього.  І линула селом  музика любові,  добра і щастя.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Лист-подяка
Відгриміло, відійшло в історію наше сільське свято, до проведення якого  долучилася велика кількість жителів громади, велике число спонсорів. Назвати усіх тих, хто вніс у це часточку своєї душі і серця – важко,  однак я прагну це зробити, і подякувати усім їм за любов до рідних місць, за любов до життя і  вміння бути милосердними.
Спасибі керівництву міськради на чолі з Олександром  Медведьовим, обласному   депутату, директору ТОВ «Астра» Григорію Божку, директору «Яна Плюс» Олександру Веселому, засновникам заводу продтоварів, керівнику «Щорсрайагроімпульс» Сергію Скоробогатьку, директору ДП «Сновськрайагролісгосп» Олександру Скороходу,  голові Чернігівської християнської місії «Милосердя та духовне відродження» Петру Бевзу, приватним підприємцям Віталію Василенку, Людмилі П’ятківській, Дмитру Булденку, Ганні Коробко, Сергію Іванченку, Людмилі Самусенко та Валерію Ященку.
Щиро дякую і нашим сільським господиням, хто готував смачні страви,  організовував виставки, прикрашав квітами, вишивками, різними предметами  декоративно-ужиткового мистецтва імпровізований майданчик, хто готував прекрасний  концерт (самодіяльним артистам – передусім),  хто докладав зусилля для інформаційного супроводу (газеті «Промінь», Вадиму Кривенкову). Із такою командою є бажання і можливості  працювати і звершувати нові справи.
В.о. старости с.Кучинівка Олена НЕДВИГА  та актив села.
Автор: на
Ярлыки:

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