пятница, 17 августа 2018 г.

Нарешті дочекалися! До Тихонович латають дорогу



Мешканці Тихонович і сусідніх з ними сіл вже давно зверталися і до місцевої влади, і до депутатів, з проханням відремонтувати їм дорогу. Адже, окрім  постійних поломок машин та іншої техніки, батькам страшно було відпускати дітей до школи, бо шкільному автобусу по них проїхати  дуже складно.
І ось, нарешті, дочекалися! Ремонт дороги між Тихоновичами та Іванівкою розпочато. Тим, що вже зроблено, люди задоволені. Вони сподіваються, що до настання зими дорогу відремонтують повністю, а їх діти добиратимуться до школи тільки безпечним шляхом.
Фото Тетяни ЛИТВИН

Автор: на
Ярлыки: ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)