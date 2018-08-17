Нарешті дочекалися! До Тихонович латають дорогу

Мешканці Тихонович і сусідніх з ними сіл вже давно зверталися і до місцевої влади, і до депутатів, з проханням відремонтувати їм дорогу. Адже, окрім постійних поломок машин та іншої техніки, батькам страшно було відпускати дітей до школи, бо шкільному автобусу по них проїхати дуже складно.
І ось, нарешті, дочекалися! Ремонт дороги між Тихоновичами та Іванівкою розпочато. Тим, що вже зроблено, люди задоволені. Вони сподіваються, що до настання зими дорогу відремонтують повністю, а їх діти добиратимуться до школи тільки безпечним шляхом.
Фото Тетяни ЛИТВИН
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