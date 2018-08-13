Наша Сновщина багата на гриби та ягоди, тільки не лінуйтеся збирати! До того ж тихе полювання приносить і задоволення, і заробіток людям. Серед тих, хто й дня не може прожити без лісу - Тетяна Миколаївна ПРИХОДЬКО з Попільні. 14 років пропрацювала жінка листоношею у Низківці і прилеглих хуторах, а нині - домогосподарка. Як тільки розпочинається грибний сезон, Тетяна Миколаївна майже щоранку поспішає до лісу. У вівторок їй пощастило неабияк! Тетяна Миколаївна назбирала аж 44 кілограми лисичок! А вам так щастило?
Фото з сімейного архіву Приходьків.
Комментариев нет:
Отправить комментарий