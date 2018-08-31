пятница, 31 августа 2018 г.

Яскраве свято для малечі

День Незалежності став цікавим та веселим і для дітей, адже для них також запланували безліч усіляких розваг. Майже до самого закінчення свята працювали різноманітні атракціони та батути, проводився майстер-клас мильних бульбашок, а також багато розвиваючих та рухливих ігор.



Чимало дітлахів зібрали біля себе організатори турніру «Бейблейд-Арена» (бейблейд – невелика збірна «дзиґа», яка запускається за допомогою спеціального пускового механізму і призначена для битв з іншими  бейблейдами. – Авт). Дітям так сподобалася  ця сучасна та популярна гра, що вони дуже довго змагалися у спритності та вмінні запускати бейблейди.
Оскільки День Незалежності – одне з найяскравіших свят України, зробити його насиченішим допомогла ще одна задумка активістів, зокрема Анастасії Приходько. Це – битва фарбами Холі, у якій могли взяти участь всі бажаючі дітлахи і навіть дорослі. Це були неймовірні емоції, адже саме тут вони могли бешкетувати і обсипати одне одного, з ніг до голови, яскравими кольорами. Ці фарби  безпечні для дітей, до того ж їх легко відіпрати з одягу, тому батьки не противилися таким своєрідним розвагам. Такі битви фарбами вже давно проводяться в різних містах України, і нарешті, дійшли до Сновська.
Без сумніву, дітям надовго запам’ятається це насичене та захоплююче  свято, яке принесло їм лише позитивні емоції.
Тетяна ЛИТВИН,  фото автора

Автор: на
Ярлыки:

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