Яскраве свято для малечі

День Незалежності став цікавим та веселим і для дітей, адже для них також запланували безліч усіляких розваг. Майже до самого закінчення свята працювали різноманітні атракціони та батути, проводився майстер-клас мильних бульбашок, а також багато розвиваючих та рухливих ігор.
Чимало дітлахів зібрали біля себе організатори турніру «Бейблейд-Арена» (бейблейд – невелика збірна «дзиґа», яка запускається за допомогою спеціального пускового механізму і призначена для битв з іншими бейблейдами. – Авт). Дітям так сподобалася ця сучасна та популярна гра, що вони дуже довго змагалися у спритності та вмінні запускати бейблейди.
Оскільки День Незалежності – одне з найяскравіших свят України, зробити його насиченішим допомогла ще одна задумка активістів, зокрема Анастасії Приходько. Це – битва фарбами Холі, у якій могли взяти участь всі бажаючі дітлахи і навіть дорослі. Це були неймовірні емоції, адже саме тут вони могли бешкетувати і обсипати одне одного, з ніг до голови, яскравими кольорами. Ці фарби безпечні для дітей, до того ж їх легко відіпрати з одягу, тому батьки не противилися таким своєрідним розвагам. Такі битви фарбами вже давно проводяться в різних містах України, і нарешті, дійшли до Сновська.
Без сумніву, дітям надовго запам’ятається це насичене та захоплююче свято, яке принесло їм лише позитивні емоції.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Чимало дітлахів зібрали біля себе організатори турніру «Бейблейд-Арена» (бейблейд – невелика збірна «дзиґа», яка запускається за допомогою спеціального пускового механізму і призначена для битв з іншими бейблейдами. – Авт). Дітям так сподобалася ця сучасна та популярна гра, що вони дуже довго змагалися у спритності та вмінні запускати бейблейди.
Оскільки День Незалежності – одне з найяскравіших свят України, зробити його насиченішим допомогла ще одна задумка активістів, зокрема Анастасії Приходько. Це – битва фарбами Холі, у якій могли взяти участь всі бажаючі дітлахи і навіть дорослі. Це були неймовірні емоції, адже саме тут вони могли бешкетувати і обсипати одне одного, з ніг до голови, яскравими кольорами. Ці фарби безпечні для дітей, до того ж їх легко відіпрати з одягу, тому батьки не противилися таким своєрідним розвагам. Такі битви фарбами вже давно проводяться в різних містах України, і нарешті, дійшли до Сновська.
Без сумніву, дітям надовго запам’ятається це насичене та захоплююче свято, яке принесло їм лише позитивні емоції.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий