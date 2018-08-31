Дошка пошани

Спільним рішенням голів райдержадміністрації та міського голови на Дошку пошани «Кращі керівники району» за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток району, ефективну та результативну працю, високі професіоналізм та трудові показники в роботі, активну громадську діяльність та з нагоди 27-ої річниці Незалежності України і 100-річчя відродження української державності занесені:
головний агроном ПСП «Яна плюс» Сергій Алєксєєв, начальник фінансово-господарського відділу управління соціального захисту населення Сновської райдержадміністрації Алла Біліченко, начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради Наталія Добненко, завідувач дитячим відділенням Сновської центральної районної лікарні Ірина Карпушина, голова Сновської районної організації ветеранів України Людмила Кравець, керівник Новоборовицького Мпд ДП «Укрспирт» Олександр Кирилюк, вчитель фізичної культури КЗ «Сновська ЗОШ-інтернат І-ІІ ступенів» Чернігівської обласної ради Євгеній Лахадинов, завідувач Сновського районного сектору управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області Алла Могілевець, в.о. старости села Кучинівка Олена НедвигА, в.о. головного інженера виробничого підрозділу локомотивне депо Сновськ регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Максим Перваков, начальник РЕМ станції Сновськ ВП Конотопська дистанція електропостачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Сергій Савостенко, директор Сновського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Сновськрайагролісгосп» Олександр Скороход, начальник виробництва Щорського міського споживчого товариства Любов Теліман, заступник військового комісара – начальник відділення комплектування Сновського районного військового комісаріату, учасник АТО Михайло Хомчук.
головний агроном ПСП «Яна плюс» Сергій Алєксєєв, начальник фінансово-господарського відділу управління соціального захисту населення Сновської райдержадміністрації Алла Біліченко, начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради Наталія Добненко, завідувач дитячим відділенням Сновської центральної районної лікарні Ірина Карпушина, голова Сновської районної організації ветеранів України Людмила Кравець, керівник Новоборовицького Мпд ДП «Укрспирт» Олександр Кирилюк, вчитель фізичної культури КЗ «Сновська ЗОШ-інтернат І-ІІ ступенів» Чернігівської обласної ради Євгеній Лахадинов, завідувач Сновського районного сектору управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області Алла Могілевець, в.о. старости села Кучинівка Олена НедвигА, в.о. головного інженера виробничого підрозділу локомотивне депо Сновськ регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Максим Перваков, начальник РЕМ станції Сновськ ВП Конотопська дистанція електропостачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Сергій Савостенко, директор Сновського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Сновськрайагролісгосп» Олександр Скороход, начальник виробництва Щорського міського споживчого товариства Любов Теліман, заступник військового комісара – начальник відділення комплектування Сновського районного військового комісаріату, учасник АТО Михайло Хомчук.
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