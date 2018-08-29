Охоплення санаторно-курортним лікуванням після переходу на адресність збільшилось на 29%

Адресним санаторно-курортним лікуванням за рахунок коштів Фонду соціального страхування України з початку 2018 року було забезпечено 5 485 осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. За результатами перших семі місяців цього року охоплення санаторно-курортним лікуванням зросло на 29% порівняно з тим же періодом минулого року.
Фонд соціального страхування України здійснює фінансування 100% вартості курсу лікування потерпілих і проживання їх супроводжуючих осіб у санаторно-курортних закладах за їх вибором.
З метою підвищення ефективності соціальних послуг, що надаються за кошти ФССУ, з 2017 року санаторно-курортне лікування потерпілих на виробництві здійснюється за адресним механізмом. Зокрема, відповідно до нового порядку особи з інвалідністю мають право самостійного вибору санаторно-курортного закладу для проходження лікування. Також після переходу на адресність кількість закладів, у яких потерпілі проходять лікування, зросла у понад три рази.
У разі самостійного придбання потерпілим путівки, Фонд компенсує її вартість у розмірі, що не перевищує граничні розміри витрат, встановлені правлінням ФССУ.
Періодичність отримання санаторно-курортного лікування за кошти ФССУ:
– особи з інвалідністю І групи – щороку;
– особи з інвалідністю ІІ групи – один раз на два роки або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації (ІПР);
– особи з інвалідністю ІІІ групи – один раз на три роки, один раз на два або щороку на підставі ІПР.
У разі необхідності супроводу особи з інвалідністю до санаторно-курортного закладу, якщо така потреба визначена висновком МСЕК, Фонд фінансує витрати на перебування (проживання, харчування, витрати на проїзд) супроводжуючої особи на весь період санаторно-курортного лікування особи з інвалідністю.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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