Вірте у себе!

Поглядом майбутнього
журналіста
Коли першого серпня минулого року я побачила довгоочікуване «зараховано на бюджет», я відчула, що ця мить стане для мене однією з найщасливіших. З того моменту минув уже рік, багато поглядів змінилося, і я зрозуміла, наскільки мені не вистачало людини, яка не просто розповіла б про особливості навчання, а дала слушні поради щодо студентського життя. Саме, любі друзі-абітурієнти та їхні батьки, я пишу для вас ці слова, які колись сама хотіла почути.
По-перше, знайдіть свою мотивацію. Ви ніколи не досягнете успіху в чомусь, якщо не поставите перед собою мету. Ви маєте чітко знати, навіщо вам потрібне навчання на саме цій спеціальності, і йти вперед до своєї мрії. Студентство — прекрасний, але непростий шлях, і для того, щоб у ньому не розчаруватися, треба знати, куди йти.
По-друге, знайдіть хобі. Наскільки б важливим не було навчання, від нього іноді треба відволікатися, бо можна легко перегоріти і навіть забути про мету, яку ви собі поставили. Знайдіть для своїх захоплень трішки часу. Музика, література, фільми — все це зробить будні кращими і яскравішими.
По-третє, умійте розподіляти час і фінанси. Нове місто може захопити і змусити забути про те, чому саме вступали до університету. Звичайно, знайомитися, гуляти й відпочивати важливо, але всьому свій час. Перший курс — це основа, на якій побудовані всі наступні роки навчання. І, звісно, ви не зможете думати про пари, якщо будете виконувати домашку опівночі, вчити матеріал за весь семестр за день до іспиту чи думати про те, де знову знайти гроші.
До того ж, не бійтеся знайомитися та стояти за себе. Життя в гуртожитку — чудова можливість знайти нових друзів, які допоможуть у скрутну хвилину. Утім, у цьому світі є жахливі люди, і дуже важливо вміти дати їм відсіч. А ще пам’ятайте, що ніякий шлях неможливий без помилок, тому не бійтеся питати поради в тих, кому довіряєте, наскільки сильними б ви не були.
І головне: не забувайте вірити в себе, саме це в результаті допоможе вам пройти крізь всі труднощі і не зламатися. І хоча правильний шлях завжди найважчий, я точно знаю, що ви зможете знайти в собі силу для того, щоб здійснити свої мрії. Удачі, і нехай студентство стане для вас початком неймовірного життя.
Катерина ЗОРКО, м.Сновськ
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