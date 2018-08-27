День села у Хотуничах

19 серпня в центрі села Хотуничі відбулося свято - День села для мешканців сіл Хотуничі, Камка, Крестопівщина. Розпочалося святкове дійство з церковної служби отця Андрія, приурочене Преображенію Господньому (Яблучному Спасу).
Мешканців громади привітали міський голова Медведьов О.О., в.о.старости Бондар М.В., начальник відділу культури Добненко Н.М., директор ССТ Аніщенко О.В., депутати ОТГ Виблов С.А. та Тютюнник П.О. Почесні грамоти та подяки з рук міського голови одержали: Вовчок С.В., Ковальчук П.О., Вовчок С.М., Кириченко О.П., Слободчикова К. В., Сікач В.М. З власним віршем про рідне село та словами привітання до земляків звернулася відома поетеса, уродженка с. Хотуничі Федченко Р.І.
У ході концертної програми, поставленої силами художньої самодіяльності Хотуницького Будинку культури (директор Безручко Л.І.) та Камського сільського клубу (завідуюча Вовчок С.В.), звучали привітання, дарували подарунки на згадку мешканцям села. Нікого не залишили байдужими виступи фольклорного ансамблю ’’Берегиня’’ Камського сіфльского клубу (на фото). Найменші жителі громади могли розважитися на батуті, скористатися послугами аквагриму, а також одержали солодкі подарунки.
Завідуючою Хотуницькою бібліотекою Авраменко Н.М. було організовано виставку історії села та дитячих виробів. Працювала виставка «Майстри Сновщини». Всіх бажаючих пригощали смачною кашею та юшкою, які приготував Іванчик І.М. Матеріальну допомогу для проведення заходу надали: Сновська міська рада, депутат обласної ради Божок Г.Н. та директор ПСП ’’Прогрес’’ Сорокін В.В.
Мешканців громади привітали міський голова Медведьов О.О., в.о.старости Бондар М.В., начальник відділу культури Добненко Н.М., директор ССТ Аніщенко О.В., депутати ОТГ Виблов С.А. та Тютюнник П.О. Почесні грамоти та подяки з рук міського голови одержали: Вовчок С.В., Ковальчук П.О., Вовчок С.М., Кириченко О.П., Слободчикова К. В., Сікач В.М. З власним віршем про рідне село та словами привітання до земляків звернулася відома поетеса, уродженка с. Хотуничі Федченко Р.І.
У ході концертної програми, поставленої силами художньої самодіяльності Хотуницького Будинку культури (директор Безручко Л.І.) та Камського сільського клубу (завідуюча Вовчок С.В.), звучали привітання, дарували подарунки на згадку мешканцям села. Нікого не залишили байдужими виступи фольклорного ансамблю ’’Берегиня’’ Камського сіфльского клубу (на фото). Найменші жителі громади могли розважитися на батуті, скористатися послугами аквагриму, а також одержали солодкі подарунки.
Завідуючою Хотуницькою бібліотекою Авраменко Н.М. було організовано виставку історії села та дитячих виробів. Працювала виставка «Майстри Сновщини». Всіх бажаючих пригощали смачною кашею та юшкою, які приготував Іванчик І.М. Матеріальну допомогу для проведення заходу надали: Сновська міська рада, депутат обласної ради Божок Г.Н. та директор ПСП ’’Прогрес’’ Сорокін В.В.
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