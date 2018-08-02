«Ягідки» повернулися з Франції

1 серпня вранці Сновськ зустрічав юних артистів, які повернулися з Франції. Це 18 вихованців зразкового колективу «Ягідки» (керівник Світлана Горбатович) та вокалістка Крістіна Крот (зразковий вокальний ансамбль «Світлячок», керівник Ольга Сенченко).
Майже півтора місяця провели наші діти разом з колективами Менщини та Чернігова у чарівній європейській країні - відпочили і дали багато концертів. Французи радо вітали українців, брали інтерв’ю, показували їх по місцевому телебаченню. Супроводжувала цього разу наших дівчат і хлопців випускниця «Ягідок» Оксана Скотаренко. Вона вже отримала диплом бакалавра з хореографії у Чернігівському педуніверситеті, де була студенткою у доньки Світлани Горбатович. І, як кажуть, з корабля на бал – одразу після прибуття у Сновськ поїхала здавати іспити для вступу на 5-й курс вищого навчального закладу.
Зустріч наших артистів вийшла феєричною! З музикою, квітами, повітряними кульками, оплесками. А мама Крістіни – Анастасія Крот спекла для кожного учасника поїздки до Франції імбирне печиво у вигляді медалі «За талант і майстерність». Про свої враження від подорожі її учасники розповідатимуть «Променю» згодом. А зараз – короткий відпочинок, і знову на заняття, які розпочалися для «Ягідок» вже з серпня.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото Анастасії КРОТ
Комментариев нет:
Отправить комментарий