пятница, 31 августа 2018 г.

Чотириразовий чемпіон світу Олександр Пеканов у Сновську

Всім відомо, що Сновськ – досить спортивне місто. Саме тому і на любителів спорту чекали цього дня приємні несподіванки. А саме – зустріч із заслуженим майстром спорту, 4-разовим чемпіоном світу Олександром Пекановим. 




Міський голова Олександр Медведьов представив відомого спортсмена, який із задоволенням поспілкувався зі сновчанами, розповів про себе та свої досягнення, а також продемонстрував низку силових випробувань, які здивували чи не кожного глядача. Олександр Пеканов і автомобіль вщент насаджений дітьми піднімав, і гантелі вагою 95-110 кг однією рукою, і кам’яну кулю вагою 170 кг. Піднімав також циркову штангу вагою 120-140 кг над головою. Та найбільше шокувало і вразило людей те, як спортсмен тягнув шкільний автобус з пасажирами близько 30 метрів.
Незважаючи на такі виснажливі завдання, Олександр Пеканов встигав і жартувати, і фотографуватися з бажаючими.


Після кожної вправи проводилися конкурси з глядачами, в  яких як чоловіки, так і жінки демонстрували свою фізичну підготовку. Сам відомий спортсмен сказав: «Я все-таки звичайна людина, а не робот. І мені треба хоч трошки відпочивати між вправами. А тим часом я із задоволенням поспостерігаю чи є в Сновську сильні чоловіки».
Люди були приємно вражені зустріччю з таким видатним спортсменом та ще довго обговорювали його силу та могутність.
Також любителі спорту, але вже не екстремального, могли продемонструвати свої вміння гри в шахи та шашки, які проходили в парку. І дорослі, і діти зібралися тут, під кронами дерев, та насолоджувалися грою в улюблені ігри. Була можливість пограти і в настільний теніс, яку не прогавила енергійна молодь Сновщини.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора

Автор: на
Ярлыки:

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