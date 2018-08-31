Чотириразовий чемпіон світу Олександр Пеканов у Сновську

Всім відомо, що Сновськ – досить спортивне місто. Саме тому і на любителів спорту чекали цього дня приємні несподіванки. А саме – зустріч із заслуженим майстром спорту, 4-разовим чемпіоном світу Олександром Пекановим.
Міський голова Олександр Медведьов представив відомого спортсмена, який із задоволенням поспілкувався зі сновчанами, розповів про себе та свої досягнення, а також продемонстрував низку силових випробувань, які здивували чи не кожного глядача. Олександр Пеканов і автомобіль вщент насаджений дітьми піднімав, і гантелі вагою 95-110 кг однією рукою, і кам’яну кулю вагою 170 кг. Піднімав також циркову штангу вагою 120-140 кг над головою. Та найбільше шокувало і вразило людей те, як спортсмен тягнув шкільний автобус з пасажирами близько 30 метрів.
Незважаючи на такі виснажливі завдання, Олександр Пеканов встигав і жартувати, і фотографуватися з бажаючими.
Після кожної вправи проводилися конкурси з глядачами, в яких як чоловіки, так і жінки демонстрували свою фізичну підготовку. Сам відомий спортсмен сказав: «Я все-таки звичайна людина, а не робот. І мені треба хоч трошки відпочивати між вправами. А тим часом я із задоволенням поспостерігаю чи є в Сновську сильні чоловіки».
Люди були приємно вражені зустріччю з таким видатним спортсменом та ще довго обговорювали його силу та могутність.
Також любителі спорту, але вже не екстремального, могли продемонструвати свої вміння гри в шахи та шашки, які проходили в парку. І дорослі, і діти зібралися тут, під кронами дерев, та насолоджувалися грою в улюблені ігри. Була можливість пограти і в настільний теніс, яку не прогавила енергійна молодь Сновщини.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Міський голова Олександр Медведьов представив відомого спортсмена, який із задоволенням поспілкувався зі сновчанами, розповів про себе та свої досягнення, а також продемонстрував низку силових випробувань, які здивували чи не кожного глядача. Олександр Пеканов і автомобіль вщент насаджений дітьми піднімав, і гантелі вагою 95-110 кг однією рукою, і кам’яну кулю вагою 170 кг. Піднімав також циркову штангу вагою 120-140 кг над головою. Та найбільше шокувало і вразило людей те, як спортсмен тягнув шкільний автобус з пасажирами близько 30 метрів.
Незважаючи на такі виснажливі завдання, Олександр Пеканов встигав і жартувати, і фотографуватися з бажаючими.
Після кожної вправи проводилися конкурси з глядачами, в яких як чоловіки, так і жінки демонстрували свою фізичну підготовку. Сам відомий спортсмен сказав: «Я все-таки звичайна людина, а не робот. І мені треба хоч трошки відпочивати між вправами. А тим часом я із задоволенням поспостерігаю чи є в Сновську сильні чоловіки».
Люди були приємно вражені зустріччю з таким видатним спортсменом та ще довго обговорювали його силу та могутність.
Також любителі спорту, але вже не екстремального, могли продемонструвати свої вміння гри в шахи та шашки, які проходили в парку. І дорослі, і діти зібралися тут, під кронами дерев, та насолоджувалися грою в улюблені ігри. Була можливість пограти і в настільний теніс, яку не прогавила енергійна молодь Сновщини.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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