Аналогове телебачення буде

У 16 населених пунктах Чернігівської, Сумської та Харківської областей до кінця 2018 року не припинятиметься аналогове мовлення, оскільки ця територія є прикордонною з країною-агресором.
Повністю збережеться аналогове мовлення в Донецькій та Луганській областях. У Чернігівській області мовитимуть в аналоговому форматі 15 телеканалів, у Сумській — 18, у Харківській — 20. Аналогові передавачі працюватимуть у Чернігові, Корюківці, Холмах, Новгороді-Сіверському.
Гаряча лінія з питань переходу на цифрове телемовлення у Чернігівській області — 0 (800)501-740.
За інформацією Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
Повністю збережеться аналогове мовлення в Донецькій та Луганській областях. У Чернігівській області мовитимуть в аналоговому форматі 15 телеканалів, у Сумській — 18, у Харківській — 20. Аналогові передавачі працюватимуть у Чернігові, Корюківці, Холмах, Новгороді-Сіверському.
Гаряча лінія з питань переходу на цифрове телемовлення у Чернігівській області — 0 (800)501-740.
За інформацією Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
Комментариев нет:
Отправить комментарий