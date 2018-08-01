У скільки обійдеться зібрати дитину до 1-го класу

|Майбутній першокласниці Марії Макаренко з Тихонович вже придбали і новеньку форму, і яскравий рюкзак.
Перше, що необхідно придбати – шкільну форму. Для хлопчиків зазвичай це піджак, сорочка та брюки. Ціни на них варіюються від 700 до 1200 грн. Для дівчаток в додаток до цього необхідна ще й спідниця, тому й вартість теж буде більшою – від 800 до 1500 грн. Якщо купувати окремо блузи та сорочки, то в Сновську вони коштують від 300 гривень. Зараз стало модним та актуальним на урочисті лінійки та свята одягати вишиванки, ціни на які коливаються від 370 гривень (в залежності від машинної чи ручної вишивки).
Дитячі туфлі в сновських магазинах можна знайти від 350 гривень і вище (в залежності від якості). Спортивна форма обійдеться батькам не менше ніж в 400 грн.
Наступним обов’язковим атрибутом школяра є рюкзак. Його вартість варіюється зараз від 400 до 1000 грн залежно від якості. Одними із найважливіших покупок для дитини є шкільні канцтовари та інше приладдя. Це: зошити в лінійку, клітинку, косу, обкладинки для зошитів та книжок, ручки, пенал, олівці, фломастери, ножиці, гумка, кольоровий папір та картон, клей, фарби, альбом для малювання, пензлики, пластилін. Весь цей список обійдеться приблизно в 500-700 грн.
Не варто забувати і про інтернет-магазини. В них можна придбати ті ж речі за більш доступною ціною. Але пам’ятайте: замовляти товари слід лише на перевірених сайтах. В інших випадках товар може прийти не належної якості або розміру.
Отож, для того, щоб зібрати дитину до школи, потрібно не менше 3000 гривень. Безперечно, ціни зазначені у цій статті, середні. У магазинах або на ринку Сновська можна знайти і дешевші або ж, навпаки, дорожчі товари.
Тетяна ЛИТВИН
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