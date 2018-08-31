Акція з благоустрою

Районна організація ветеранів на чолі з Л.Р.Кравець провела акцію з благоустрою до Дня Незалежності України та Дня міста. Ветерани впорядкували територію та пофарбували надгробок на могилі Неретіна і пам’ятник працівникам депо, загиблим у 1941-1945 р.р.
Трактор для вивезення сміття надало локомотивне депо Сновськ. Це не перша акція, яку ветерани проводять заради того, щоб ми жили у чистому й охайному місті.
Трактор для вивезення сміття надало локомотивне депо Сновськ. Це не перша акція, яку ветерани проводять заради того, щоб ми жили у чистому й охайному місті.
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