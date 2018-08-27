Монетизація за зекономлену житлову субсидію

Для отримання коштів невикористаної житлової субсидії громадянам необхідно звернутися до 1 вересня 2018 року з відповідною заявою до управління соціального захисту населення Сновської райдержадміністрації.
Після закінчення опалювального сезону частина суми невикористаної внаслідок економії споживання енергоресурсів житлової субсидії на оплату комунальних послуг з постачання та розподілу природного газу та електричної енергії для індивідуального опалення, що не перевищує вартості 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт електричної енергії на початок нового неопалювального сезону (станом на 1 травня поточного календарного року), повертається домогосподарству, яке забезпечило таку економію. Виплата коштів невикористаної житлової субсидії буде в жовтні-листопаді 2018 року через особові рахунки в банківських установах або відділення поштового зв’язку ПАТ «Уркпошта». Детальніше за тел. 2-13-65.
Управління соціального захисту населення РДА
Після закінчення опалювального сезону частина суми невикористаної внаслідок економії споживання енергоресурсів житлової субсидії на оплату комунальних послуг з постачання та розподілу природного газу та електричної енергії для індивідуального опалення, що не перевищує вартості 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт електричної енергії на початок нового неопалювального сезону (станом на 1 травня поточного календарного року), повертається домогосподарству, яке забезпечило таку економію. Виплата коштів невикористаної житлової субсидії буде в жовтні-листопаді 2018 року через особові рахунки в банківських установах або відділення поштового зв’язку ПАТ «Уркпошта». Детальніше за тел. 2-13-65.
Управління соціального захисту населення РДА
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