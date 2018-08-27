Декларації депутатів оприлюднив Центр громадського моніторингу та контролю

Активісти Центру громадського моніторингу та контролю днями розповсюдили (спочатку в інтернет-мережі, а потім у друкованих ЗМІ) дані про декларації міських депутатів – сновських, корюківських, ічнянських та інших, продемонструвавши тим самим і свою обізнаність у цій справі, і свою зацікавленість.
Приміром, у Корюківській міськраді нарахували трьох мільйонерів, 6 депутатів без житла і деяких зі статками, меншими прожиткового мінімуму.
Про сновських місцевих обранців ГО «Агенція міських ініціатив» розповіла, що серед них є як мільйонери, так і депутати, котрі заробляють менше прожиткового мінімуму. Заможними виявилися підприємці Михайло Булденко, Михайло Росік, Павло Тютюнник, Сергій Виблов та Віталій Пискун. П’ятірка – представники двох політсил блоку Петра Порошенка «Солідарність» і партії «Батьківщина».
Із оприлюдненого моніторингу випливало, що у депутата Радикальної партії Олега Ляшка Світлани Скідан нема роботи, а у Ганни Кошової (представляє Аграрну партію) не вказано річний дохід, що у депутата від партії «Укроп» В’ячеслава Сікача цей дохід становить всього 3955 грн, що є меншим від прожиткового мінімуму.
Декларації засвідчили й те, що у депутатів Тетяни Клименко й Віктора Фориша був неправильний підхід до вказування житлової площі та місця проживання і що, загалом, правила подання, розроблені Національною агенцією з питань запобігання корупції, треба вивчати ретельніше. Тоді, як вважають в Агенції міських ініціатив, не виникатимуть ситуації такі, як із Олександром Кузьменком чи Вячеславом Матвієнком, е-декларації яких на сайті НАЗК так ними і не знайдено.
До речі, даний аналіз засвідчив, що у Сновській міськраді більше половини депутатів, володіючих зв’язками та впливом: 15 займають керівні посади на підприємствах, комунальних закладах або є підприємцями, 5 депутатів тимчасово не працюють, три секретарі рад, 1 лікар, 1 лісник та 1 пенсіонер!
Приміром, у Корюківській міськраді нарахували трьох мільйонерів, 6 депутатів без житла і деяких зі статками, меншими прожиткового мінімуму.
Про сновських місцевих обранців ГО «Агенція міських ініціатив» розповіла, що серед них є як мільйонери, так і депутати, котрі заробляють менше прожиткового мінімуму. Заможними виявилися підприємці Михайло Булденко, Михайло Росік, Павло Тютюнник, Сергій Виблов та Віталій Пискун. П’ятірка – представники двох політсил блоку Петра Порошенка «Солідарність» і партії «Батьківщина».
Із оприлюдненого моніторингу випливало, що у депутата Радикальної партії Олега Ляшка Світлани Скідан нема роботи, а у Ганни Кошової (представляє Аграрну партію) не вказано річний дохід, що у депутата від партії «Укроп» В’ячеслава Сікача цей дохід становить всього 3955 грн, що є меншим від прожиткового мінімуму.
Декларації засвідчили й те, що у депутатів Тетяни Клименко й Віктора Фориша був неправильний підхід до вказування житлової площі та місця проживання і що, загалом, правила подання, розроблені Національною агенцією з питань запобігання корупції, треба вивчати ретельніше. Тоді, як вважають в Агенції міських ініціатив, не виникатимуть ситуації такі, як із Олександром Кузьменком чи Вячеславом Матвієнком, е-декларації яких на сайті НАЗК так ними і не знайдено.
До речі, даний аналіз засвідчив, що у Сновській міськраді більше половини депутатів, володіючих зв’язками та впливом: 15 займають керівні посади на підприємствах, комунальних закладах або є підприємцями, 5 депутатів тимчасово не працюють, три секретарі рад, 1 лікар, 1 лісник та 1 пенсіонер!
Комментариев нет:
Отправить комментарий