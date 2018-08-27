понедельник, 27 августа 2018 г.

Леоніда Тереховича згадували щемно

Знову стояв теплий сонячний день. І пощастило його частинку віддати події, яка відбувалася у кучинівському клубі. І радувала вона,  і засмучувала. Радувала тому, що знайшлися небайдужі активісти громади  (передусім працівники культури) і очільники мерії, вкотре показавши  свою високу життєву сходинку. Серед них і  наш відомий земляк  Володимир Бойко (на знімку).



 Всі ці люди  за допомогою інших майстрів слова з Чернігова і Сновська спромоглися організувати і провести вже традиційний у районі конкурс патріотичної поезії, присвячений пам’яті полум’яного українця, борця за Незалежність рідної держави Леоніда Тереховича. Скільки зусиль витратили,  де кошти знайшли – то окрема тема, але  головне: захід провели красиво, щемно! У присутності земляків патріота-Тереховича, його друзів, школярів навчальних закладів. 
Переможцями  творчого конкурсу стали Катерина Кононевич і Ольга Лантух, отримавши в нагороду  грамоти і грошові премії  у розмірі 2 тисячі  гривень кожна. Наступний етап конкурсу відбудеться у 2019 році. Сподіваємось: він -  буде, що до його проведення долучаться нові й нові поети. І що оспівуватимуть вони нашу рідну землю, її працьовитих людей, мрії про майбутнє і пам’ять  про буремне минуле.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Автор: на

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