Лише 36% населення Сновщини підписали декларацію з лікарями

|Головний лікар КУ «Сновський РЦ ПМСД» Олена Шарпан разом із завідувачами ФАПів сіл Гірськ, Клюси та Н.Боровичі приїхала в Новоборовицьку амбулаторію проводити щеплення серед дітей.
На Сновщині триває реалізація медичної реформи. Станом на 15 серпня декларацію підписали лише 36% населення. Про це повідомляє головний лікар КУ «Сновський РЦ ПМСД» Олена Шарпан. Вона розповіла, що цього достатньо, аби укласти договір з Національною службою здоров’я, яка буде перераховувати гроші лікарні за надані послуги пацієнтам. Проте такі показники є досить низькими. Лікарі вкотре наголошують, щоб люди не забували підписувати декларації та обирати собі сімейного лікаря. Тим паче, декларацію можна легко переукласти, якщо робота обраного лікаря не задовольнятиме вас. Слід пам’ятати, що своєчасний вибір лікаря і підписання декларації дасть змогу пацієнтам заощадити кошти, які вони сьогодні платять із власної кишені.
Чи прийме лікар вас без підписаної декларації? Звичайно ж, кожен лікар зобов’язаний надати медичну допомогу пацієнтові незалежно від того, підписана декларація чи ні. Але це стосується лише екстреної або невідкладної допомоги. У таких, на перший погляд, простих моментах як видача довідок або рецептів, лікар має право вам відмовити.
Певною мірою, якщо підписаних декларацій буде замало, це позначиться і на скороченні персоналу або й зовсім на закритті ФАПів, у яких обслуговується менше 300 чоловік, адже частина коштів йде на їх утримання.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
P.S. До речі, їхали зі Сновська до Нових Борович на новенькому авто, придбаним нещодавно за кошти державного бюджету та за підтримки народного депутата України Анатолія Євлахова. Нагадаємо, що цей автомобіль буде обслуговувати сільське населення.
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