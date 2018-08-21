Тунель кохання на Сновщині

Знамените туристичне місце «Тунель кохання» знаходиться на Рівненщині між населеними пунктами Клевань та Оржів.
«Живий» зелений коридор із заростів дерев і кущів вздовж залізничної колії утворився там внаслідок руху потяга у лісовому масиві. Тунель має чарівний вигляд в будь-яку пору року. А завдяки вдалій рекламі це чудове місце стало туристичним. Туди їдуть з усієї України (і не тільки), щоб загадати бажання про щасливе кохання.
А ви помічали, що у нас на Сновщині теж є такі «тунелі кохання»? Правда, вони ідуть вздовж автомобільних доріг, а не залізничних, що ведуть, наприклад, на Єліне та на Рогізки. Зеленими «коридорами» рухаються щодня десятки автомобілів і автобусів, пасажири і водії яких милуються красою нашого Полісся. Тож чому б і в нашу місцевість не запрошувати туристів на побачення? Правда, наші дороги бажають бути набагато кращими і навряд чи набереться багато охочих проїхати ними… Та й водії високих фур і автобусів не дуже задоволені тим, що гілки чіпляють їхні авто.
Лариса МАРТИНЕНКО
«Живий» зелений коридор із заростів дерев і кущів вздовж залізничної колії утворився там внаслідок руху потяга у лісовому масиві. Тунель має чарівний вигляд в будь-яку пору року. А завдяки вдалій рекламі це чудове місце стало туристичним. Туди їдуть з усієї України (і не тільки), щоб загадати бажання про щасливе кохання.
А ви помічали, що у нас на Сновщині теж є такі «тунелі кохання»? Правда, вони ідуть вздовж автомобільних доріг, а не залізничних, що ведуть, наприклад, на Єліне та на Рогізки. Зеленими «коридорами» рухаються щодня десятки автомобілів і автобусів, пасажири і водії яких милуються красою нашого Полісся. Тож чому б і в нашу місцевість не запрошувати туристів на побачення? Правда, наші дороги бажають бути набагато кращими і навряд чи набереться багато охочих проїхати ними… Та й водії високих фур і автобусів не дуже задоволені тим, що гілки чіпляють їхні авто.
Лариса МАРТИНЕНКО
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