На засіданні колегії

У вівторок відбулося розширене засідання колегії РДА. Вів зібрання голова РДА Валерій Радібеда.
Першим на порядку денному розглянули питання про хід виконання програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки «Діти Сновщини». Начальник служби у справах дітей РДА Світлана Лихошерст доповіла, що на обліку в районі нині перебуває 45 дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки. Двоє дітей набули статусу сиріт у поточному році. Службою постійно проводяться рейди по селах і місту щодо виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також перевіряються умови проживання усиновлених дітей та взятих під опіку у прийомні сім`ї. Протягом звітного періоду подано 6 клопотань щодо притягнення до адмінвідповідальності батьків за неналежне виховання дітей. Найкритичніша ситуація в цьому плані в селах Тихоновичі та Кучинівка, зазначила доповідач. Службою у справах дітей РДА створено і оновлюється єдиний електронний банк даних дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, а також банк даних потенційних усиновителів, опікунів та кандидатів на створення прийомних сімей чи дитбудинків сімейного типу.
Друге питання колегії відвели актуальній нині темі – кампанії зі збирання урожаю сільгосппідприємствами району. Начальник відділу АПР райдержадміністрації Надія Дятел серед іншого поінформувала присутніх, що станом на 28 серпня ранні зернові зібрані на 99% площ (7922 га), намолочено 21187 тонн зерна, урожайність склала 26,7 ц/га. Всього зернових і зернобобових зібрано на 63% площ. Готуються землі під майбутній посів. Озимих планують господарства посіяти менше на 48% через те, що в цьому році через примхи погоди багато зернових вимокло, що призвело до значних втрат урожаю. За 7 місяців сільгосппідприємствами району придбано 23 одиниці техніки на суму 28,1 млн грн, виплачено 9,8 млн грн за укладені понад 5000 договорів оренди землі.
У співдоповіді взяв участь керівник ПСП «Чепелівське» Віталій Піскун. Він повідомив, що дане сільгосппідприємство функціонуватиме лише до нового року, а далі буде лише ТОВ «Гетьманське». Його землі розташовані на Сновщині, Городнянщині та Менщині. В цьому році значних збитків господарству завдала зима, коли на 240 га з 1365 вимокли озимі зернові. Дощ під час початку збирання зернових теж завдав значної шкоди, зерно стало сірим і його покупці відносять до класу фуражного. «Проте дощі врятували соняшник та кукурудзу, - каже керівник, - і ми очікуємо гарних урожаїв цих культур». Але нині знову стоїть спека, земля втратила вологу, тож під загрозою посів озимих. Серед приємного Віталій Піскун відзначив, що сільське господарство не має заборгованості ні з зарплати (у колективі працює 17 чоловік), ні з оренди землі.
Лариса МАРТИНЕНКО
Першим на порядку денному розглянули питання про хід виконання програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки «Діти Сновщини». Начальник служби у справах дітей РДА Світлана Лихошерст доповіла, що на обліку в районі нині перебуває 45 дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки. Двоє дітей набули статусу сиріт у поточному році. Службою постійно проводяться рейди по селах і місту щодо виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також перевіряються умови проживання усиновлених дітей та взятих під опіку у прийомні сім`ї. Протягом звітного періоду подано 6 клопотань щодо притягнення до адмінвідповідальності батьків за неналежне виховання дітей. Найкритичніша ситуація в цьому плані в селах Тихоновичі та Кучинівка, зазначила доповідач. Службою у справах дітей РДА створено і оновлюється єдиний електронний банк даних дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, а також банк даних потенційних усиновителів, опікунів та кандидатів на створення прийомних сімей чи дитбудинків сімейного типу.
Друге питання колегії відвели актуальній нині темі – кампанії зі збирання урожаю сільгосппідприємствами району. Начальник відділу АПР райдержадміністрації Надія Дятел серед іншого поінформувала присутніх, що станом на 28 серпня ранні зернові зібрані на 99% площ (7922 га), намолочено 21187 тонн зерна, урожайність склала 26,7 ц/га. Всього зернових і зернобобових зібрано на 63% площ. Готуються землі під майбутній посів. Озимих планують господарства посіяти менше на 48% через те, що в цьому році через примхи погоди багато зернових вимокло, що призвело до значних втрат урожаю. За 7 місяців сільгосппідприємствами району придбано 23 одиниці техніки на суму 28,1 млн грн, виплачено 9,8 млн грн за укладені понад 5000 договорів оренди землі.
У співдоповіді взяв участь керівник ПСП «Чепелівське» Віталій Піскун. Він повідомив, що дане сільгосппідприємство функціонуватиме лише до нового року, а далі буде лише ТОВ «Гетьманське». Його землі розташовані на Сновщині, Городнянщині та Менщині. В цьому році значних збитків господарству завдала зима, коли на 240 га з 1365 вимокли озимі зернові. Дощ під час початку збирання зернових теж завдав значної шкоди, зерно стало сірим і його покупці відносять до класу фуражного. «Проте дощі врятували соняшник та кукурудзу, - каже керівник, - і ми очікуємо гарних урожаїв цих культур». Але нині знову стоїть спека, земля втратила вологу, тож під загрозою посів озимих. Серед приємного Віталій Піскун відзначив, що сільське господарство не має заборгованості ні з зарплати (у колективі працює 17 чоловік), ні з оренди землі.
Лариса МАРТИНЕНКО
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