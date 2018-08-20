понедельник, 20 августа 2018 г.

«Коробка хоробрості» для малюків


Благодійний фонд «Аграрна родина Чернігівщини» за підтримки Аграрної партії України розпочинає новий проект «Коробка хоробрості» для маленьких пацієнтів медичних установ!
На цьому тижні представники Аграрної партії в районі провели акцію для маленьких пацієнтів. Голова парторганізації Іван Орда зустрівся з головним лікарем первинної ланки медичної допомоги Оленою Шарпан і передав для медзакладу «Коробки хоробрості».
Це прозорі пластикові ємності, які наповнені м’якими яскравими іграшками для малечі. Під час болісних для них процедур, таких як забір крові чи щеплення, хлопчики і дівчатка часто плачуть. Тепер, щоб побороти страх перед лікарнею і зберегти гарний настрій, маленький пацієнт може обрати з «Коробки хоробрості» собі заохочувальний подарунок за терпіння і мужність.
Організатори акції хочуть, щоб у наших дітей було щодня більше приємних моментів і усмішок, аніж сліз.
                                                                                                          Микола Колодюк
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