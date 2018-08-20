«Коробка хоробрості» для малюків

Благодійний фонд «Аграрна родина Чернігівщини» за підтримки Аграрної партії України розпочинає новий проект «Коробка хоробрості» для маленьких пацієнтів медичних установ!
На цьому тижні представники Аграрної партії в районі провели акцію для маленьких пацієнтів. Голова парторганізації Іван Орда зустрівся з головним лікарем первинної ланки медичної допомоги Оленою Шарпан і передав для медзакладу «Коробки хоробрості».
Це прозорі пластикові ємності, які наповнені м’якими яскравими іграшками для малечі. Під час болісних для них процедур, таких як забір крові чи щеплення, хлопчики і дівчатка часто плачуть. Тепер, щоб побороти страх перед лікарнею і зберегти гарний настрій, маленький пацієнт може обрати з «Коробки хоробрості» собі заохочувальний подарунок за терпіння і мужність.
Організатори акції хочуть, щоб у наших дітей було щодня більше приємних моментів і усмішок, аніж сліз.
Микола Колодюк
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