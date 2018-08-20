Мед - продукт вічності.

Володимир Філон з Низківки свого часу працював агрономом у колгоспі. Та коли останній розвалився, довелося сім`єю їхати шукати заробіток в іншому місці. Дружина його нині працює в Чернігові, а сам Володимир Григорович періодично їздить на роботу у Польщу. Каже, якщо там офіційно працевлаштуватися, то до тебе ставляться з повагою, і податки з зарплати всі сплачуються, і соцпакет гарантовано, і профспілка захищає. А коли нелегально – може бути по-всякому.
Проте де б не працював чоловік, а малу батьківщину не забуває і в теплу пору року завжди живе в Низківці. Тут він займається улюбленою справою – робить своїми руками меблі з дерева та інші вироби. В цьому Володимиру Григоровичу допомагає молодший син Андрій.
На подвір’ї у селі вирощує чоловік сортовий виноград, фруктові дерева тощо. А ще Володимир Філон тримає пасіку, бо дуже любить піклуватися про бджіл, які віддячують йому солодким цілющим медом. Це його улюблене захоплення. Саме через бджіл звільняється з роботи і бере на все літо своєрідну відпустку.
- І медовуху робите? – запитую.
- Аякже, - відповідає усміхаючись Володимир. - Та головне у пасіці - мед і продукти бджільництва, які дуже корисні для здоров’я.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
На знімках: Володимир Філон поряд зі своїми вуликами.
Молодший син Андрій допомагає батьку майструвати стільчики і розкладні столики, які незамінні як в оселі, так і на пікніку.
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