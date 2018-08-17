На змагання з Божою поміччю!

Саме цих слів минулої середи бажали дитячій футбольній команді Сновська під керівництвом улюбленого тренера Олександра Кухаренка десятки проводжаючих земляків. Серед них – мами, тата і бабусі, місцеві вболівальники і наставники. А поїхали вони (комфортабельним блискучим автобусом) на солідні міжнародні змагання з футболу аж у далеке місто Каунас, що у Литві. Поїздку разом із тренером організовували і фінансували батьки юних футболістів та спонсори. У числі тих, хто не стояв осторонь, була і мерія, міський голова Олександр Медведьов, депутати Сергій Виблов, Павло Тютюнник та інші. Отже, тримаємо за наших хлопчаків кулачки, молимо Господа Бога за щасливу путь і вдалий виступ. Про результати гри і побачене на території дружньої європейської держави розповімо пізніше. Одне зрозуміло: вражень сновські футболісти привезуть чимало, бо в Каунасі, наче в казці!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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