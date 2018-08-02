БЕЗВІСТИ ЗНИКЛІ ГРОМАДЯНИ,

які розшукуються Сновським ВП Менського ВП ГУНП
в Чернігівській області станом на 9 липня ц.р.
Харенко Юрій Вікторович,1973 р.н., мешканець м.Щорс, вул.Горького, 4, який в листопаді 1994 року пішов з дому і не повернувся.
Заглада Єфросинія Олексіївна, 1935 р. н., мешканка с. Стара Рудня, Щорського району, яка 03.11.2007 року пішла з дому і до цього часу її місцезнаходження не встановлено.
Авдієнко Михайло Миколайович, 08.05.1962 р.н., мешканець с. Кучинівка, вул.Чернігівська,37, Сновського району, Чернігівської області, який з 05.04.2018 року не з`являється додому та на зв`язок не виходить і його місцезнаходження невідомо.
Солодкий Федір Миколайович, 13.05.1991 р.н., мешканець с. Камка, вул. 8-го Березня, 27, який поїхав з дому і з 20.06.2016 року не виходить на зв’язок зі своєю матір’ю. Його місцезнаходження невідоме.
Свириденко Валентина Іванівна, 08.11.1940 р.н., жителька с. Тур`я, 2-й провулок Усіка,21, яка 20.06.2018 р. поїхала в ліс по ягоди і безвісти зникла.
в Чернігівській області станом на 9 липня ц.р.
Харенко Юрій Вікторович,1973 р.н., мешканець м.Щорс, вул.Горького, 4, який в листопаді 1994 року пішов з дому і не повернувся.
Заглада Єфросинія Олексіївна, 1935 р. н., мешканка с. Стара Рудня, Щорського району, яка 03.11.2007 року пішла з дому і до цього часу її місцезнаходження не встановлено.
Авдієнко Михайло Миколайович, 08.05.1962 р.н., мешканець с. Кучинівка, вул.Чернігівська,37, Сновського району, Чернігівської області, який з 05.04.2018 року не з`являється додому та на зв`язок не виходить і його місцезнаходження невідомо.
Солодкий Федір Миколайович, 13.05.1991 р.н., мешканець с. Камка, вул. 8-го Березня, 27, який поїхав з дому і з 20.06.2016 року не виходить на зв’язок зі своєю матір’ю. Його місцезнаходження невідоме.
Свириденко Валентина Іванівна, 08.11.1940 р.н., жителька с. Тур`я, 2-й провулок Усіка,21, яка 20.06.2018 р. поїхала в ліс по ягоди і безвісти зникла.
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