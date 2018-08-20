Проблеми пошти вивчали редактори

У минулих номерах «Променя» ми почали розповідати про негативні наслідки роботи пересувних поштових відділень на Сновщині. Сказати відверто, обурення газетярів і людей було прогнозоване. Ми намагались ще до початку цього експерименту закликати пошту одуматись і згорнути акцію, спрямовану проти людей. Але нікого: ні людей, ні владу, ні громади керівництво «Укрпошти» не чуло.
Щоб показати реальну картину, до якої призвели невиважені дії «Укрпошти», районні газети Чернігівщини запросили до себе на зустріч голову Національної Спілки журналістів України Сергія Томіленка з командою мультимедійників з Києва.
Побачивши і почувши все на власні очі і вуха, Сергій Томіленко зробив висновок, що замість виконання доручення Президента України, який назвав «категорично неприйнятним» рішення про закриття сільських поштових відділень, «Укрпошта» їх масово закриває. Він також запевнив, що НСЖУ закликатиме Уряд та Президента відреагувати на масові претензії редакцій газет та українських читачів на дії керівництва ПАТ «Укрпошта».
Мене особисто вразила відповідь очільника «Укрпошти» Ігоря Смілянського на повідомлення про те, що поштовикам байдуже, чи будуть люди отримувати пенсії через «Укрпошту» і передплачувати газети. Він відповів дослівно: «А не треба так розмовляти з нашими працівниками. Вони кого пугають? Банки закрили більш, ніж 300 відділень з початку року і лише Ощад збирається закрити 1200. Ці бабушки будуть на маршрутках їздити? Щось я не бачу Вашого обурення щодо банків. Ну переведуть да, зменшим години роботи в цьому селі».
Що тут казати? Нема вини місцевих працівників пошти в тому, що їхнє керівництво має таку позицію. Риба ж, як відомо, гниє з голови. Але ми продовжуватимемо боротьбу. На всіх рівнях. І за людей, і за газети. І за наш рідний «Промінь», якому вже 101 рік з гаком, і який пережив не одне тяжке випробування. Віриться: переживе і це!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Щоб показати реальну картину, до якої призвели невиважені дії «Укрпошти», районні газети Чернігівщини запросили до себе на зустріч голову Національної Спілки журналістів України Сергія Томіленка з командою мультимедійників з Києва.
Побачивши і почувши все на власні очі і вуха, Сергій Томіленко зробив висновок, що замість виконання доручення Президента України, який назвав «категорично неприйнятним» рішення про закриття сільських поштових відділень, «Укрпошта» їх масово закриває. Він також запевнив, що НСЖУ закликатиме Уряд та Президента відреагувати на масові претензії редакцій газет та українських читачів на дії керівництва ПАТ «Укрпошта».
Мене особисто вразила відповідь очільника «Укрпошти» Ігоря Смілянського на повідомлення про те, що поштовикам байдуже, чи будуть люди отримувати пенсії через «Укрпошту» і передплачувати газети. Він відповів дослівно: «А не треба так розмовляти з нашими працівниками. Вони кого пугають? Банки закрили більш, ніж 300 відділень з початку року і лише Ощад збирається закрити 1200. Ці бабушки будуть на маршрутках їздити? Щось я не бачу Вашого обурення щодо банків. Ну переведуть да, зменшим години роботи в цьому селі».
Що тут казати? Нема вини місцевих працівників пошти в тому, що їхнє керівництво має таку позицію. Риба ж, як відомо, гниє з голови. Але ми продовжуватимемо боротьбу. На всіх рівнях. І за людей, і за газети. І за наш рідний «Промінь», якому вже 101 рік з гаком, і який пережив не одне тяжке випробування. Віриться: переживе і це!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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